Аякс рано вступает в борьбу. Итоги жеребьевки квалификации Q2 Лиги Европы

19 июня в 14:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации (Q2) Лиги Европы 2024/25.

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В этом раунде Q2 участвуют 18 команд (среди них – 6 победителей 1-го раунда), которые будут поделены на пары и проведут поединки Q2 Лиги Европы 25 июля и 1 августа 2024 года

Нидерландский Аякс рано вступает в борьбу, его соперником в Q2 будет Войводина (Сербия).

Победители пар выйдут в Q3 Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в Q3 Лиги конференций.

Криворожский Кривбасс, бронзовый призер УПЛ, начнет выступления с 3-го раунда квалификации Лиги Европы, где будет в числе несеяных команд (жеребьевка Q3 пройдет 22 июля).

Лига Европы 2024/25. Жеребьевка Q2

Матчи: 25 июля и 1 августа 2024 года