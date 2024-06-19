Аякс рано вступает в борьбу. Итоги жеребьевки квалификации Q2 Лиги Европы
В Ньоне проведена жеребьевка 2-го раунда отбора второго по силе еврокубка
19 июня в 14:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации (Q2) Лиги Европы 2024/25.
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В этом раунде Q2 участвуют 18 команд (среди них – 6 победителей 1-го раунда), которые будут поделены на пары и проведут поединки Q2 Лиги Европы 25 июля и 1 августа 2024 года
Нидерландский Аякс рано вступает в борьбу, его соперником в Q2 будет Войводина (Сербия).
Победители пар выйдут в Q3 Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в Q3 Лиги конференций.
Криворожский Кривбасс, бронзовый призер УПЛ, начнет выступления с 3-го раунда квалификации Лиги Европы, где будет в числе несеяных команд (жеребьевка Q3 пройдет 22 июля).
Лига Европы 2024/25. Жеребьевка Q2
Матчи: 25 июля и 1 августа 2024 года
- Аякс (Нидерланды) – Войводина (Сербия)
- Ружомберок (Словакия) / Тобол (Казахстан) – Трабзонспор (Турция)
- Лапи (Косово) / Висла Краков (Польша) – Рапид Вена (Австрия)
- Килмарнок (Шотландия) – Серкль Брюгге (Бельгия)
- Мольде (Норвегия) – Силькеборг (Дания)
- Пакш (Венгрия) / Корвинул (Румыния) – Риека (Хорватия)
- Брага (Португалия) – Маккаби Петах-Тиква (Израиль)
- Панатинаикос (Греция) – Ботев Пловдив (Болгария) / Марибор (Словения)
- Шериф (Молдова) / Зира (Азербайджан) – Эльфсборг (Швеция) / Пафос (Кипр)
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