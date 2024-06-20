Перелом носа Мбаппе: риски и сроки восстановления

«Выглядело это довольно неприятно, и это не идеальный вариант, но ведь это не катастрофа, правда?», – говорит бывший нападающий сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер. «Продолжайте. Это сломанный нос, а не сломанная нога».

Он имеет в виду столкновение между Килианом Мбаппе и Кевином Дансо во время матча сборной Франции против Австрии (победа 1:0) в Дюссельдорфе в понедельник. Когда Мбаппе пытался перехватить мяч, его лицо врезалось в плечо Дансо. Позднее рентген показал, что он сломал нос.

«Это не должно помешать ему играть», – добавляет Ширер, обозреватель The Athletic. «Пару ударов прямо в нос – от этого у него на глаза навернулись бы слезы – и снова в путь».

Ширер знает, о чем говорит. Он дважды ломал нос в течение восьми недель. Самым болезненным был момент, когда он и бывший партнер по команде Роб Ли «врезались друг в друга» во время матча «Ньюкасла» против «Дерби Каунти» (победа со счетом 3:2) в апреле 2002 года.

«У меня была большая дыра в носу», – говорит он. «Он кровоточил, болел, пульсировал, но вскоре это проходит. Это не то же самое, как если бы вы порвали крестообразные связки или сломали лодыжку».

Это правда, хотя каждая ситуация индивидуальна. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, конечно, не был настроен оптимистично после матча, назвав травму «черной меткой» на победе Франции. По крайней мере, Мбаппе покинул дюссельдорфскую больницу рано утром во вторник, успокоив себя тем, что ему пока не потребуется операция, а для возвращения в игру ему будет надета маска.



Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французская федерация футбола не подтвердила, сможет ли он сыграть с Нидерландами в пятницу в, возможно, самой сложной игре Франции на групповом этапе Евро-2024. Но каковы шансы на его участие и каковы последствия для оставшейся части турнира?

The Athletic пообщался с экспертами, чтобы узнать больше о травме и вероятном процессе восстановления – не все они сошлись во мнении – а также об изготовлении масок, и проконсультировался с бывшими игроками сборной Англии Ширером и Фэй Уайт, чтобы узнать их опыт о том, как травма и ношение защитной маски повлияли на них.

Насколько серьезное повреждение Мбаппе?

«Нос состоит из нескольких костных структур в верхней части носа», – объясняет Робин Янгс, бывший хирург-консультант по ушам, носу и горлу (ЛОР) в Глостерширской больнице.

«Затем есть другие структуры, состоящие из хряща – это мягкая часть носа внизу – и носовая перегородка, часть хряща и кости, которая отделяет правую ноздрю от левой и проходит посередине. Все это может быть повреждено».

Носовые кости прикреплены к костям лица, называемым верхней челюстью. При переломе костей они либо смещаются, либо не смещаются. Фахми-Файез Фахми, консультант ЛОР-хирурга в Кембриджской университетской больнице, считает, что травма Мбаппе – это перелом со смещением на одну сторону, что является очень распространенной спортивной травмой, особенно в регби.

«Вся носовая пирамида, то есть носовые кости, сместилась, почти как палатка», – объясняет он. «Ему отчасти повезло, потому что при лобовом ударе можно получить гораздо более серьезные повреждения».

Мбаппе не делали операцию, что, по словам Мануэля Чаморро, руководителя отделения челюстно-лицевой хирургии мадридского госпиталя Quiron Ruber Juan Bravo, означает, что нос был выпрямлен. «Он не останется смещенным», – говорит он. Во Франции появились сообщения о том, что нос был вправлен медицинским персоналом команды в раздевалке сразу после финального свистка в понедельник.

Кости вправляются в нормальное положение с помощью манипуляций – процедуры, которая не требует хирургического вмешательства и не нарушает целостность носового каркаса. «Решение об операции обычно основывается на косметическом виде носа», – говорит Янгс, добавляя, что Мбаппе мог отказаться от хирургического вмешательства, чтобы свести к минимуму время пребывания в лазарете.



Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дешам подтвердил, что в ближайшие несколько дней будут проведены дополнительные обследования, и не исключил, что Мбаппе будет прооперирован в будущем.

По словам Фахми, отек вокруг носа Мбаппе может сохраняться в течение семи-десяти дней. Очень важно, чтобы нос был защищен в течение нескольких недель.

Возвращение в игру

«Если ему придется пропустить одну игру, я пойму», – говорит Ширер. «Но я буду удивлен, если он пропустит больше одной».

Мнение игрока разделяют не все медики.

По мнению Чаморро, следует избегать контактных видов спорта. «После такого перелома я бы рекомендовал восстанавливаться не менее месяца. В острой фазе кости должны встать на место, и я бы подождал некоторое время, потому что повреждение слизистой требует времени для заживления. Честно говоря, ему будет сложно снова сыграть на чемпионате Европы».

Но это крупный турнир. Мбаппе не собирается ждать. При этом французы должны быть благоразумны. Рисковать своим звездным игроком в одной игре, пусть и сложной, против Нидерландов, уже пережив испуг, было бы недальновидно.

Фахми придерживается иного мнения, чем Чаморро.

«Ему нужно несколько дней отдыха», – говорит Фахми. «Вряд ли он сыграет в следующей игре. Здесь не только перелом носа, но и отек вокруг носа и век. Это будет неудобно. Я не думаю, что они будут рисковать им против голландцев, но он должен быть достаточно здоров, чтобы сыграть в следующей игре против Польши в следующий вторник.

У него будет заложен нос. Это не катастрофично. Регбисты ломают нос и играют через два дня. Это точно не то, что помешает его шансам пройти весь путь».

В прошлом было много примеров, когда футболисты продолжали играть со сломанными носами.

«Всегда есть шанс получить удар локтем или отлетевшей рукой», – говорит Ширер. «Даже если вы ошибетесь с ударом головой и он попадет вам в лицо, вы должны помнить об этом». Бывший нападающий отмечает, что, хотя Мбаппе получил травму, выпрыгивая для удара головой, игра на втором этаже – не самая сильная сторона Килиана.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Ширер

Его игра – это баланс, техника и бег с мячом. Для него это будет по-другому. Но я не вижу в этом большой проблемы. Когда ты выходишь на поле, это нормально, ты просто забываешь об этом и продолжаешь работать».

Однако есть риск, который необходимо учитывать.

«Это почти наверняка вызовет отек и дыхательную недостаточность», – говорит Чаморро. «Я бы не рекомендовал играть на соревнованиях, сколько бы масок он ни надел. Он проведет три месяца после этого, пытаясь избежать проблем».

Мбаппе будет страдать от того, что Фахми называет «заложенностью носа», по крайней мере, в течение следующих двух недель. «Это повлияет на уровень физической подготовки, носовое дыхание, способность подавать воздух в легкие через нос, но одышки не будет», – говорит он. «Если вы занимаетесь спортом во время простуды, вы можете дышать через рот. Это не повредит вашему соревновательному уровню».

Еще одна проблема, связанная с недавним переломом носа, – это кровотечение.

«Если бы он снова играл вскоре после этого, у него могла бы пойти кровь из носа во время игры», – говорит Янгс. «Кровотечение из сломанного носа может быть довольно сильным и потенциально серьезным состоянием».

Потеря крови никогда не бывает хорошим явлением. Чтобы остановить кровотечение, потребуется хирургическое вмешательство, чтобы вставить в нос повязку, но Фахми считает, что кровотечение происходит в первые 24 часа, а затем его повторение «крайне маловероятно».

Ширер вспоминает, как у него пошла кровь из носа, а потом прошло несколько дней, прежде чем она утихла. «Помню только, что мне пришлось засунуть туда немного ваты, чтобы остановить кровотечение», – говорит он. С дыханием у него проблем не было».

Игра в маске

У футболистов есть опыт успешной игры в масках. Мбаппе изготовит ее на заказ, чтобы защитить нос от дальнейших травм и надежно зафиксировать внешнюю часть носа - ту часть, которую можно увидеть.

«Это как сломанная кость: вы вправляете ее в правильное положение, но она еще не зажила», – говорит Фахми. «У вас есть перелом, проходящий через носовые кости, и он будет слабым. Небольшой удар может снова сместить его».



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«Если у меня перелом и я просто иду на работу, мне не нужна защита. Но если я собираюсь заниматься контактными видами спорта, мне понадобится защита в течение следующих двух недель».

Маска будет изготовлена по форме его лица, чтобы она плотно прилегала. В настоящее время специалисты по изготовлению лицевых конструкций чаще всего используют сканирование и 3D-изображение для создания защитной экипировки.

Футболист «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол, который сломал нос, выступая за «РБ Лейпциг», носил маску на чемпионате мира 2022 года. Немецкий клуб обратился в университетскую больницу Лейпцига, специалисты которой разработали устройство специально для него.

Маски обычно изготавливаются из прочного, легкого и тонкого материала, такого как углеродное волокно или термопластик, и надеваются на среднюю часть лица. Первые два-три дня Гвардиол испытывал трудности с ношением маски, поскольку она ограничивала его зрение и ему приходилось регулировать дыхание, но постепенно он привык к ней.

Вместо маски Ширер носил на носу небольшую металлическую защитную шину, потому что маска показалась ему «неудобной». Уайт, еще один бывший капитан сборной Англии, трижды ломала нос и была вынуждена приспособиться к ношению маски, чтобы защитить сломанную скулу в финале Евро-2009 против Германии.

Она прилетела в Лондон из Финляндии, где проходил женский чемпионат Европы, чтобы сделать сканирование лица после перенесенной операции. Хотя маски Уайта и Мбаппе могут отличаться по дизайну, концепция остается неизменной.

Бывшая защитник «Арсенала» рассказал The Athletic: «Она была слишком плотно прилегающей к носу, поэтому накануне мне пришлось подшлифовать маску, чтобы она не так сильно впивалась.

Я тренировалась в ней, но периферийное зрение немного страдает. Время от времени мне приходилось неестественно наклонять голову вниз, чтобы перепроверить, где находится мяч. Когда играешь без маски, этого делать не нужно, ты точно знаешь, где находится мяч».

Сон Хын Мин из «Тоттенхэма», который носил маску, получив перелом глазницы в 2022 году, также говорил о том, что ему трудно видеть мяч. Возможно, Мбаппе не столкнется с этой проблемой, поскольку у него травма носа, но это зависит от того, насколько большим будет отверстие для глаз в его маске.

Другой момент – дискомфорт от ношения маски из-за боли и отека.



Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

По словам Чаморро, маска была бы «решением проблемы», но не «оптимальным вариантом».

«Одно дело, если он будет носить ее после месяца восстановления, но совсем другое, если он будет носить ее прямо сейчас», – объясняет он. «Больно, есть воспаление, плохо дышится, потому что образуется отек слизистой оболочки». У Мбаппе пошла кровь, а это значит, что слизистая оболочка носа была нарушена самим переломом, смещением костей. Нос заложен из-за отека, и играть в таком состоянии сложно.

Надеть маску и выйти играть в пятницу... Я этого не представляю. Это очень острая фаза травмы. Игроку будет очень некомфортно. Я бы подождал неделю, сделал бы снимок и посмотрел, как обстоят дела с носом. Не исключаю, что придется проверять его в операционной. Я считаю, что в ближайшей перспективе играть будет очень сложно».

Однако самому игроку не терпится вернуться в игру.

«У вас есть свой менталитет», – говорит Уайт. «Ты играешь через боль, потому что это очень важные игры».

Конечно, существует и риск того, что, вернувшись в игру, Мбаппе может снова сломать нос.

«В соревновательном спорте все очень сложно», – добавляет Чаморро. «Любой локоть или удар может усугубить проблему. Похоже, ему повезло, и я бы не стал так рисковать».

Фахми, однако, придерживается другого мнения. «Это можно исправить снова. Регбисты делают это постоянно. После заживления кость не становится слабее. Первые две недели вам нужна защита, но вы можете сломать ее снова. Когда кто-то делает ринопластику, или пластику носа, когда вы фактически вмешиваетесь в каркас носа и теряете его часть, это делает ваш нос более уязвимым для травм».

«Но при переломе носа вы вправляете его, и он заживает. Вы можете сломать его снова, и ничего катастрофического не произойдет».

Это звучит более многообещающе для французов. Мбаппе еще не забивал на чемпионатах Европы. Даже если в Лейпциге на этой неделе ему не придется рисковать, чемпион мира будет отчаянно стараться вернуться и впечатлить всех.

Новичок «Реала», будь он в маске или без нее, остается человеком с важной миссией в Германии.

Шарлотт Харпур, Гильермо Раи, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух