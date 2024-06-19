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  4. Челси готов продать Мудрика этим летом, если купит вингера Кристал Пэлас
Англия
19 июня 2024, 11:27 |
1307
2

Челси готов продать Мудрика этим летом, если купит вингера Кристал Пэлас

От сделки по Майклу Олисе зависит будущее украинца на «Стэмфорд Бридж»

19 июня 2024, 11:27 |
1307
2
Челси готов продать Мудрика этим летом, если купит вингера Кристал Пэлас
ФК Челси. Михаил Мудрик

Руководство «Челси» и главный тренер команды Маурисио Почеттино будут готовы нынешним летом рассмотреть варианты с продажей украинского вингера Михаила Мудрика, чья игра пока не впечатляет боссов и фанатов «синих».

В настоящий момент «Челси» ведет переговоры с «Кристал Пэлас» о переходе 22-летнего французского вингера Майкла Олисе.

В контракте Олисе есть прописанная клаусула, однако вопрос ее активации будет непростым решением для «Челси».

Кроме того, у «Челси» есть несколько конкурентов за право подписать Олисе.

Однако если трансфер Олисе осуществить все-таки удастся, то летом «синие» будут готовы отпустить одного из своих нынешних игроков, и таковым, вероятнее всего, окажется Мудрик.

Майкл Олисе в АПЛ-2023/24 провел 19 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач. На счету Михаила Мудрика в этом же турнире 31 матч, 5 голов и 2 ассиста.

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Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ Кристал Пэлас Майкл Олисе
Алексей Сливченко Источник: Football Insider
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Serhii P.
Почеттіно вже не головний тренер "Челсі"
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rus
Что з-за бред
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