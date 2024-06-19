Малиновский рассказал о разговоре в раздевалке после фиаско от Румынии
Руслан поделился эмоциями после неудачного старта на Евро-2024
Полузащитник Руслан Малиновский высказался о матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Украины сыграла против Румынии (0:3).
«Разговор в раздевалке после матча был, не могу сказать, о чем говорили, но то, что это все было на высоких тонах – 100%. Всем нужно подумать об этом разговоре и сделать определенные выводы. От опытных футболистов, для которых Евро-2024 это не первый крупный турнир, мы услышали много «добрых» слов», – сказал Малиновский.
Ранее экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игроках сборной после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024.
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