Малиновский рассказал о разговоре в раздевалке после фиаско от Румынии

Полузащитник Руслан Малиновский высказался о матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Украины сыграла против Румынии (0:3).

«Разговор в раздевалке после матча был, не могу сказать, о чем говорили, но то, что это все было на высоких тонах – 100%. Всем нужно подумать об этом разговоре и сделать определенные выводы. От опытных футболистов, для которых Евро-2024 это не первый крупный турнир, мы услышали много «добрых» слов», – сказал Малиновский.

Ранее экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игроках сборной после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024.