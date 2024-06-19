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  4. Малиновский рассказал о разговоре в раздевалке после фиаско от Румынии
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 14:12 |
4773
2

Малиновский рассказал о разговоре в раздевалке после фиаско от Румынии

Руслан поделился эмоциями после неудачного старта на Евро-2024

19 июня 2024, 14:12 |
4773
2
Малиновский рассказал о разговоре в раздевалке после фиаско от Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник Руслан Малиновский высказался о матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Украины сыграла против Румынии (0:3).

«Разговор в раздевалке после матча был, не могу сказать, о чем говорили, но то, что это все было на высоких тонах – 100%. Всем нужно подумать об этом разговоре и сделать определенные выводы. От опытных футболистов, для которых Евро-2024 это не первый крупный турнир, мы услышали много «добрых» слов», – сказал Малиновский.

Ранее экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игроках сборной после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024.

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Руслан Малиновский сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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TarasTaras94
Ага, тільки ці досвідчені футболісти така ж причина, якщо і не головна 
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