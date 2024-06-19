Топ-6 претендентов на Золотую бутсу Евро-2024

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Главный вопрос накануне старта любого большого турнира – кто же станет чемпионом. Как правило, ответ на этот вопрос если и не лежит на поверхности, то все равно достаточно предсказуемый.

А вот на второй по популярности вопрос – кто станет лучшим бомбардиром любого большого турнира – ответить достаточно сложно. Потому что нечасто лучшими снайперами становятся те, кого молва пророчит.

Тем не менее, мы решили попытать счастья и ответить на этот непростой вопрос.

Sport.ua составил свой список главных претендентов на «Золотую бутсу» Евро-2024.

Гарри Кейн

Национальность: Великобритания

Возраст: 30 лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Сборная Англии – главный фаворит Евро-2024, а ее лучший бомбардир и капитан – один из главных претендентов на звание лучшего бомбардира предстоящего чемпионата Европы.

В пользу последнего «предсказания» – потрясающая результативность Кейна в минувшем сезоне. За «Баварию» Гарри провел 45 поединков во всех турнирах, забив 44 мяча.

Весомые показатели у Кейна и в сборной Англии. В отборе на Евро-2024 лучший бомбардир в истории сборной «трех львов» забил восемь мячей в восьми встречах.

Криштиану Роналду

Национальность: Португалия

Возраст: 39 лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Ну и как было не включить этого монстра в наш список? Несмотря на свой «преклонный» возраст, Криш все еще остается машиной по забиванию мячей. В недавно завершившемся сезоне на счету Роналу 44 забитых мяча в 44 матчах во всех турнирах за «Аль-Наср». То есть, это в среднем один гол за одну игру. Круче, чем и у Мбаппе, и у Кейна.

Безусловно, нужно делать поправку на уровень чемпионата Саудовской Аравии. И этот уровень значительно ниже, нежели соответствующие показатели Бундеслиги и Лиги 1. Однако, в то же время, нужно принимать во внимание и то обстоятельство, что в отборе на ЧЕ-2024 Роналду отличился десятью точными ударами в девяти поединках.

То есть, его результативность на уровне национальной сборной остается на высочайшем уровне. Подтверждением чему есть не только приведенная выше статистика, но и, хотя бы, его скорострельность в контрольных матчах. В частности, дубль в ворота Ирландии.

Так что, вполне возможно, что Роналду станет второй раз подряд лучшим бомбардиром Евро (на минувшем чемпионате континента на счету Криша было пять мячей).

Ромелу Лукаку

Национальность: Бельгия

Возраст: 31 год

Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Особенностью главного форварда нынешней сборной Бельгии (да и не только нынешней: Ромелу со своими 85 мячами является лучшим бомбардиром в истории национальной команды Бельгии) есть такой общеизвестный нюанс, что он лучше выступает как раз в сборной, а не в клубе.

Ромелу – лучший бомбардир отбора на Евро-2024. В его активе – аж 14 забитых мячей. Никто ранее не забивал так много в европейской квалификации.

И в этой связи всем нам, болельщикам сборной Украины, приходится сожалеть, что наша команда попала в одну группу со сборной такого знатного бомбардира.

Альваро Мората

Национальность: Испания

Возраст: 31 год

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Альваро не повезло со временем. Родись он лет на десять раньше, и тогда бы мог попасть в «золотой» состав «Фурии», которая безоговорочно правила балом и на континентальной, и на мировой арене.

Однако время, в котором жить, мы не выбираем. Мората может похвастаться успехами на уровне молодежной сборной Испании, с которой он дважды становился чемпионом континента. Но вот на уровне главной команды страны его лучшее достижение – выход в полуфинал Евро-2024.

Не исключено, что нынешний чемпионат Европы – последний в карьере нынешнего капитана «Красной Фурии». Можно не сомневаться, что центрфорвард сделает все от себя зависящее, дабы выступить на полях Германии как можно лучше.

Никлас Фюллкруг

Национальность: Германия

Возраст: 31 год

Getty Images/Global Images Ukraine. Никлас Фюллкруг

Настоящая «темная лошадка» сборной Германии. Фюллкруг начал привлекаться к матчам за Бундестим в довольно зрелом возрасте. Тем не менее, сумел завоевать доверие и Ханси Флика, и Юлиана Нагельсманна.

От Германии ждут очень многого на домашнем чемпионате континента. И, как показывает практика, немцы весьма успешны на больших турнирах, которые проводят на своей земле.

Так что вполне возможно, что Бундестим сможет порадовать своих болельщиков и хорошей игрой, и высокой результативностью. За результативность должен отвечать как раз Фюллкруг. И в стартовом матче турнира против Шотландии Никлас подтвердил свои навыки бомбардира.

Килиан Мбаппе

Национальность: Франция

Возраст: 25 лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Сборная Франции – один из двух главных фаворитов на победу на Евро-2024, а ее главный на данный момент форвард провел очень результативный сезон. Поэтому было бы, как минимум, неправильно не включить Мбаппе в перечень главных претендентов на лавры лучшего бомбардира чемпионата континента.

В пользу Килиана – отличный по результативности минувший клубный сезон. В 48 поединках за «ПСЖ» (во всех турнирах) форвард забил 44 мяча. То есть, в среднем – 0,91 гола за матч. Это очень крутой показатель.

Неплохо провел Мбаппе и отборочный турнир на Евро-2024: в его активе девять забитых мячей.

В стартовом поединке «трехцветных» на Евро – против Австрии Мбаппе не отличился, хотя имел, как минимум, один убойный момент, чтобы огорчить голкипера. Более того Килиан сломал нос и, по прогнозам врачей, не сыграет в оставшихся матчах группового турнира. Но разве такая мелочь может исключить признанного голеадора из бомбардирской гонки?