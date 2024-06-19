Легендарный клуб провел новые переговоры с Жироной по трансферу Довбика

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, форвардом продолжает активно интересоваться «Милан». Дело дошло уже до конкретных переговоров. Руководство итальянского гранда на прошлой неделе провело переговоры с представителями Довбика относительно возможного трансфера.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.