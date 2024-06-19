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Италия
19 июня 2024, 11:08 |
2367
0

Легендарный клуб провел новые переговоры с Жироной по трансферу Довбика

«Милан» нацелился на подписание украинского нападающего

19 июня 2024, 11:08 |
2367
0
Легендарный клуб провел новые переговоры с Жироной по трансферу Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, форвардом продолжает активно интересоваться «Милан». Дело дошло уже до конкретных переговоров. Руководство итальянского гранда на прошлой неделе провело переговоры с представителями Довбика относительно возможного трансфера.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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Дмитро Олійник Источник: Джанлука Ди Марцио
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