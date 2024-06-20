ФОТО. Сборная Украины провела полностью закрытую тренировку

Сборная Украины в рамках подготовки к матчу 2-го тура группового этапа чемпионата Европы против Словакии, который пройдет 21 июня, провела полностью закрытую тренировку.

Наставник сборной Украины Сергей Ребров воспользовался правилом УЕФА и провел тренировку без участия СМИ.

В среду в работе участвовали все футболисты. О состоянии защитника Виталия Миколенко УАФ ничего не сообщила.

После пробежки, разминки и удержания мяча в квадратах команда провела тренировку восстановительного характера, что вполне ожидаемо после работы в разных группах накануне.

Сегодня основное внимание было уделено созданию и реализации голевых шансов. По заданию тренерского штаба сборники разыгрывали комбинации в ограниченном тайминге с обязательным завершением. Сегодня на первом плане стояло качество завершения атаки и оттачивания реализации голевых шансов. Занятие было максимально сконцентрированным — все игроки полностью сфокусированы на подготовке к матчу со Словакией.

Завтра после завтрака сине-желтые автобусом отправятся в Дюссельдорф, в 200 километрах от Таунусштайна. Организаторы Евро-2024 берегут газон, серьезно пострадавший после предыдущего матча и сильного ливня. На «Дюссельдорф-Арене» состоится лишь предматчевая пресс-конференция главного тренера Сергея Реброва и игрока Александра Зинченко (начало — в 18:30 по Киеву). А официальная тренировка сине-желтых, как и сборной Словакии, пройдет на поле стадиона Пауля Янеса — старой арене «Фортуны» из Дюссельдорфа, названной в честь защитника сборной Германии 30-х годов, с которой «Фортуна» выигрывала свой единственный титул чемпиона. 1933 году.

Предматчевая тренировка украинцев начнется в 19:45: традиционно первые 15 минут будут открыты для представителей СМИ.

Сборная Украины проиграла матч 1-го тура Румынии со счётом 0:3. Словакия обыграла Бельгию 1:0.