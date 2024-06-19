Сестры Киченок успешно стартовали в паре на турнире в Берлине

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок успешно начали выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине.

В матче первого раунда украинки, посеянные под третьим номером, переиграли ​дуэт Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Ингрид Нил (Эстония).​

Берлин. Первый круг

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил – 7:6(3), 6:4

В следующем раунде сестры Киченок сразятся против китайского тандема Ван Синьюй / Чжэн Сайсай.

В одиночном разряде украинок на турнире не осталось.