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WTA
19 июня 2024, 14:42 | Обновлено 19 июня 2024, 14:43
65
0

Сестры Киченок успешно стартовали в паре на турнире в Берлине

Людмила и Надежда переиграли ​дуэт Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил

19 июня 2024, 14:42 | Обновлено 19 июня 2024, 14:43
65
0
Сестры Киченок успешно стартовали в паре на турнире в Берлине
WTA. Людмила и Надежда Киченок

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок успешно начали выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине.

В матче первого раунда украинки, посеянные под третьим номером, переиграли ​дуэт Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Ингрид Нил (Эстония).​

Берлин. Первый круг
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил – 7:6(3), 6:4

В следующем раунде сестры Киченок сразятся против китайского тандема Ван Синьюй / Чжэн Сайсай.

В одиночном разряде украинок на турнире не осталось.

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Надежда Киченок Людмила Киченок Ульрикке Эйкери WTA Берлин Ингрид Нил
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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