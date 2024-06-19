Сестры Киченок успешно стартовали в паре на турнире в Берлине
Людмила и Надежда переиграли дуэт Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок успешно начали выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине.
В матче первого раунда украинки, посеянные под третьим номером, переиграли дуэт Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Ингрид Нил (Эстония).
Берлин. Первый круг
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил – 7:6(3), 6:4
В следующем раунде сестры Киченок сразятся против китайского тандема Ван Синьюй / Чжэн Сайсай.
В одиночном разряде украинок на турнире не осталось.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне будут иметь три комплекта игровой формы на новый сезон
Бывший нападающий сборной Украины вспомнил памятный для сине-желтых турнир