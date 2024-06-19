17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

Сегодня прошла пресс-конференция игроков сборной Руслана Малиновского и Владимира Бражко, где они ответили на вопросы журналистов.

21 июня национальная сборная Украины по футболу в Дюссельдорфе проведет матч второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.

ВИДЕО. Бражко и Малиновский об игре против Румынии и хейте в соцсетях