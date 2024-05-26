От СаШо до Забарного: символическая команда киевлян в сборной Украины

«Снова цветут каштаны…» – День Киева каждый год традиционно пестрел этими городскими символами. А вот в этом году природа существенно ускорила свое шествие, и на нынешний последний весенний уик-энд в столице каштаны в большинстве своем уже отцвели. Как в шутку отметил мой сосед, ярый болельщик, ускорение природы в этом году связано с грядущим Euro: мол, хватит футболистам любоваться каштановой красотой, следует как можно скорее начать основательную подготовку к континентальному форуму. И чтобы ничто не отвлекало от напряженной работы…

Если погрузиться в историю нашей сборной, то можно увидеть существенный вклад столичан в успехи сине-желтых. Вспомним уроженцев Златоверхого, которые на разных исторических этапах вместе со своими партнерами торили сборной Украины путь наверх. И замечу, что в этой символической команде отнюдь не только динамовцы.

Вратарь: Александр Шовковский (родился в 1975 г.)

УАФ

Конечно, место в воротах должно принадлежать «вечно первому». Жаль, что травмы не позволили нынешнему наставнику киевского «Динамо» достичь трехзначной цифры матчей за сборную, остановился он в итоге совсем неподалеку от нее. Однако вспомнить, конечно, есть что. Безусловно, в памяти победная серия пенальти в 1/8 финала мундиаля-2006. Как ни пытались тогда швейцарцы пробить нашего кипера – напрасно! И СаШо вошел в футбольные летописи как первый вратарь, не пропускавший в послематчевых сериях пенальти на чемпионатах мира! К той своей вершине Александр Владимирович пришел, несмотря на травму, которую получил в начале календарного 2006 г. И в автобиографической книге «Все в твоих руках» он признается: «На протяжении всего чемпионата мира я чувствовал боль… Я чувствовал, что уровень моей готовности не на 100%. Потому что предельная концентрация стала просто невозможной. Боль уводила в сторону какую-то часть моего внимания». И тем не менее, несколько сухих матчей на немецких полях стали реальностью!

Другие киевляне-вратари? И Денис Бойко, и Александр Рыбка, безусловно, талантливые киперы. Однако полноценно заиграть в сборной у них не получилось из-за сумасшедшей конкуренции. Впрочем, и они являются свидетельством того, что киевская вратарская школа существует и исправно выпускает умелых стражей ворот.

Защитники: Александр Кучер (родился в 1982 г.), Илья Забарный (родился в 2002 г.), Владислав Ващук (родился в 1975 г.), Сергей Федоров (родился в 1975 г.)

В защите наблюдается ощутимый акцент на центрдефах. Однако, скажем, для Александра Кучера можно найти место на левом фланге, хоть там он и играл нечасто. В клубном футболе Кучер сделал себе имя в донецком «Шахтере». А в сборной несколько матчей сыграл и с капитанской повязкой. В частности, в 2013 г. в отборочном поединке к чемпионату мира-2014 против англичан при 66-тысячной аудитории на НСК «Олимпийский».

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Илья Забарный – яркий представитель нашего времени. Сейчас он – самый дорогой (и, по мнению фанов «вишен», лучший в прошедшем сезоне) игрок английского «Борнмута». Более того, номинирован в символическую сборную сезона в английской премьер-лиге! Несмотря на юный возраст, накопил уже колоссальный опыт игр за сборную Украины. Его рыночная стоимость в настоящее время составляет 28 млн евро и постоянно растет.

Владислав Ващук более 60-ти матчей отыграл за сборную Украины. Особенно мне запомнился его гол исландцам в отборе к Euro-2000 в Киеве: наш защитник так мастерски-дерзко продавил всю защиту островитян, что определить в тот момент его игровое амплуа или, если хотите, отрицать его мастерство во время завершения атак было очень сложно. И как забыть его голевой пас на Сергея Скаченко в киевском матче против россиян в том же отборе! Мог ли Владислав тогда представить, что через некоторое время он будет играть за московский «Спартак», а почти через четверть столетия ему придется брать в руки оружие и защищать родную страну от северо-восточных варваров!

Динамовец Сергей Федоров, несмотря на свою основную специализацию центрального оборонца, мог закрыть и позицию правого защитника. Так, в частности, четверть века назад именно на правом фланге защиты он действовал в печально известном киевском матче плей-офф отбора к Euro-2000 против словенцев. Тогда, к сожалению, на заснеженном газоне «Олимпийского» украинцы большего, чем малорезультативный паритет, добиться не смогли и на Euro не квалифицировались.

Определенной альтернативой в защите может быть Артем Шабанов – также центрдеф. Однако его стаж выступлений за сине-желтых не особенно велик.

Полузащитники: Александр Романчук (родился в 1984 г.), Евгений Макаренко (родился в 1991 г.), Сергей Мизин (родился в 1972 г.), Алексей Михайличенко (родился в 1963 г.)

В полузащите представлены разные поколения: сборники, родившиеся в 1960-х, 1970-х, 1980-х и 1990-х! Левый фланг полузащиты отдам Александру Романчуку. Хотя в сборной он играл в основном левого защитника. Может, Александр не так и много матчей провел в сине-желтой футболке, однако, скажем, в памятном товарняке с бразильцами в 2010-м отыграл все 90 минут.

Евгений Макаренко в сборной действовал преимущественно на позиции опорника. Лучший матч Евгения за сборную, по моему мнению, победный против испанцев в Лиге Наций в 2020-м. Украина выиграла 1:0, а Макаренко полностью справился с умелыми оппонентами, среди которых выделялся Родри. Ну, и выход Евгения вместо Тараса Степаненко в дополнительное время матча 1/8 финала предыдущего Euro против шведов тоже незабываем: украинцы тогда дожали соперников и вышли в четвертьфинал.

Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Макаренко (слева)

Сергей Мизин является участником ажиотажного матча против россиян во враждебно настроенных к украинцам переполненных Лужниках осенью 1999-го. Тогда он действовал на позиции правого полузащитника и отыграл достаточно уверенно. На эту же позицию поставлю его и в этой символической команде.

И хотя легендарный олимпийский чемпион Алексей Михайличенко лишь несколько раз вышел на поле в футболке сборной Украины, не включать его в эту команду никак нельзя. Тем более, что в первой своей игре за Украину (товарищеский матч против белорусов в октябре 1992 г.) Михайличенко вывел команду на поле как капитан.

Альтернатива в полузащите? Александр Андриевский последовательно прошел сборные всех возрастных категорий и добрался, наконец, до национальной команды. Однако в главной команде страны конкуренцию он по большей части проигрывал. Запомнился разве что выходом на замену в товарищеском (и победном!) матче против словаков на «Арене Львов» в 2017 г.

Нападающие: Олег Венглинский (родился в 1978 г.), Филипп Будковский (родился в 1992 г.)

УАФ. Олег Венглинский

Олег Венглинский поразил ворота сборной Словакии в начале товарищеского матча в Киеве на переполненном стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в 2004 г. Однако развить успех у Олега в дальнейшем не получилось, как, по сути, не получилось и стать полноценным игроком сборной. Куда большего он добился в футболке «Днепра».

Филипп Будковский в детско-юношеском футболе начинал с киевского ФК «Отрадный», в дальнейшем оказался в «Шахтере», а потом была продолжительная одиссея по разным клубам и странам (и мордор был, не скрою правды). Болельщикам, вероятно, больше всего он запомнился тогда, когда играл за «Зарю» и впоследствии за «Десну». В настоящее время защищает цвета житомирского «Полесья». В 2014–2015 гг. сыграл несколько матчей за национальную сборную, в основном выходил на замены.

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Конечно, нельзя не упомянуть и тренеров нашей сборной – уроженцев Киева. Их было больше, чем из любого другого города. И Николай Павлов, и Олег Базилевич, и Валерий Лобановский, и Олег Блохин, и Алексей Михайличенко, и Александр Петраков постепенно, кирпичик за кирпичиком возводили крепкое здание нашей национальной команды. Ныне же украинские болельщики уже наели определенный жирок амбиций и требуют от сборной высокого результата на Euro. Наши недруги твердят: мол, захотелось в зной морозца. Но и аргументов за наш успех толика-другая есть, чего уж там. И хотя действующие игроки – уроженцы Киева – в символической команде (и на подступах к ней) представлены достаточно обильно, игроком нынешней сборной является лишь один. Пожелаю удачи на немецких полях Илье Забарному и его партнерам по команде. Пусть амбициозность (а она наличествует не только у болельщиков, но, собственно, и у самих сборников) воплотится в отличный результат на континентальном форуме! Исстрадавшаяся от войны страна остро нуждается в победах!

Алексей РЫЖКОВ