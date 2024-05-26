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  4. От СаШо до Забарного: символическая команда киевлян в сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
26 мая 2024, 13:52 |
1578
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От СаШо до Забарного: символическая команда киевлян в сборной Украины

В честь Дня столицы блогер Sport.ua составил команду из уроженцев Киева в национальной команде

26 мая 2024, 13:52 |
1578
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От СаШо до Забарного: символическая команда киевлян в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

«Снова цветут каштаны…» – День Киева каждый год традиционно пестрел этими городскими символами. А вот в этом году природа существенно ускорила свое шествие, и на нынешний последний весенний уик-энд в столице каштаны в большинстве своем уже отцвели. Как в шутку отметил мой сосед, ярый болельщик, ускорение природы в этом году связано с грядущим Euro: мол, хватит футболистам любоваться каштановой красотой, следует как можно скорее начать основательную подготовку к континентальному форуму. И чтобы ничто не отвлекало от напряженной работы…

Если погрузиться в историю нашей сборной, то можно увидеть существенный вклад столичан в успехи сине-желтых. Вспомним уроженцев Златоверхого, которые на разных исторических этапах вместе со своими партнерами торили сборной Украины путь наверх. И замечу, что в этой символической команде отнюдь не только динамовцы.

Вратарь: Александр Шовковский (родился в 1975 г.)

УАФ

Конечно, место в воротах должно принадлежать «вечно первому». Жаль, что травмы не позволили нынешнему наставнику киевского «Динамо» достичь трехзначной цифры матчей за сборную, остановился он в итоге совсем неподалеку от нее. Однако вспомнить, конечно, есть что. Безусловно, в памяти победная серия пенальти в 1/8 финала мундиаля-2006. Как ни пытались тогда швейцарцы пробить нашего кипера – напрасно! И СаШо вошел в футбольные летописи как первый вратарь, не пропускавший в послематчевых сериях пенальти на чемпионатах мира! К той своей вершине Александр Владимирович пришел, несмотря на травму, которую получил в начале календарного 2006 г. И в автобиографической книге «Все в твоих руках» он признается: «На протяжении всего чемпионата мира я чувствовал боль… Я чувствовал, что уровень моей готовности не на 100%. Потому что предельная концентрация стала просто невозможной. Боль уводила в сторону какую-то часть моего внимания». И тем не менее, несколько сухих матчей на немецких полях стали реальностью!

Другие киевляне-вратари? И Денис Бойко, и Александр Рыбка, безусловно, талантливые киперы. Однако полноценно заиграть в сборной у них не получилось из-за сумасшедшей конкуренции. Впрочем, и они являются свидетельством того, что киевская вратарская школа существует и исправно выпускает умелых стражей ворот.

Защитники: Александр Кучер (родился в 1982 г.), Илья Забарный (родился в 2002 г.), Владислав Ващук (родился в 1975 г.), Сергей Федоров (родился в 1975 г.)

В защите наблюдается ощутимый акцент на центрдефах. Однако, скажем, для Александра Кучера можно найти место на левом фланге, хоть там он и играл нечасто. В клубном футболе Кучер сделал себе имя в донецком «Шахтере». А в сборной несколько матчей сыграл и с капитанской повязкой. В частности, в 2013 г. в отборочном поединке к чемпионату мира-2014 против англичан при 66-тысячной аудитории на НСК «Олимпийский».

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Илья Забарный – яркий представитель нашего времени. Сейчас он – самый дорогой (и, по мнению фанов «вишен», лучший в прошедшем сезоне) игрок английского «Борнмута». Более того, номинирован в символическую сборную сезона в английской премьер-лиге! Несмотря на юный возраст, накопил уже колоссальный опыт игр за сборную Украины. Его рыночная стоимость в настоящее время составляет 28 млн евро и постоянно растет.

Владислав Ващук более 60-ти матчей отыграл за сборную Украины. Особенно мне запомнился его гол исландцам в отборе к Euro-2000 в Киеве: наш защитник так мастерски-дерзко продавил всю защиту островитян, что определить в тот момент его игровое амплуа или, если хотите, отрицать его мастерство во время завершения атак было очень сложно. И как забыть его голевой пас на Сергея Скаченко в киевском матче против россиян в том же отборе! Мог ли Владислав тогда представить, что через некоторое время он будет играть за московский «Спартак», а почти через четверть столетия ему придется брать в руки оружие и защищать родную страну от северо-восточных варваров!

Динамовец Сергей Федоров, несмотря на свою основную специализацию центрального оборонца, мог закрыть и позицию правого защитника. Так, в частности, четверть века назад именно на правом фланге защиты он действовал в печально известном киевском матче плей-офф отбора к Euro-2000 против словенцев. Тогда, к сожалению, на заснеженном газоне «Олимпийского» украинцы большего, чем малорезультативный паритет, добиться не смогли и на Euro не квалифицировались.

Определенной альтернативой в защите может быть Артем Шабанов – также центрдеф. Однако его стаж выступлений за сине-желтых не особенно велик.

Полузащитники: Александр Романчук (родился в 1984 г.), Евгений Макаренко (родился в 1991 г.), Сергей Мизин (родился в 1972 г.), Алексей Михайличенко (родился в 1963 г.)

В полузащите представлены разные поколения: сборники, родившиеся в 1960-х, 1970-х, 1980-х и 1990-х! Левый фланг полузащиты отдам Александру Романчуку. Хотя в сборной он играл в основном левого защитника. Может, Александр не так и много матчей провел в сине-желтой футболке, однако, скажем, в памятном товарняке с бразильцами в 2010-м отыграл все 90 минут.

Евгений Макаренко в сборной действовал преимущественно на позиции опорника. Лучший матч Евгения за сборную, по моему мнению, победный против испанцев в Лиге Наций в 2020-м. Украина выиграла 1:0, а Макаренко полностью справился с умелыми оппонентами, среди которых выделялся Родри. Ну, и выход Евгения вместо Тараса Степаненко в дополнительное время матча 1/8 финала предыдущего Euro против шведов тоже незабываем: украинцы тогда дожали соперников и вышли в четвертьфинал.

Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Макаренко (слева)

Сергей Мизин является участником ажиотажного матча против россиян во враждебно настроенных к украинцам переполненных Лужниках осенью 1999-го. Тогда он действовал на позиции правого полузащитника и отыграл достаточно уверенно. На эту же позицию поставлю его и в этой символической команде.

И хотя легендарный олимпийский чемпион Алексей Михайличенко лишь несколько раз вышел на поле в футболке сборной Украины, не включать его в эту команду никак нельзя. Тем более, что в первой своей игре за Украину (товарищеский матч против белорусов в октябре 1992 г.) Михайличенко вывел команду на поле как капитан.

Альтернатива в полузащите? Александр Андриевский последовательно прошел сборные всех возрастных категорий и добрался, наконец, до национальной команды. Однако в главной команде страны конкуренцию он по большей части проигрывал. Запомнился разве что выходом на замену в товарищеском (и победном!) матче против словаков на «Арене Львов» в 2017 г.

Нападающие: Олег Венглинский (родился в 1978 г.), Филипп Будковский (родился в 1992 г.)

УАФ. Олег Венглинский

Олег Венглинский поразил ворота сборной Словакии в начале товарищеского матча в Киеве на переполненном стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в 2004 г. Однако развить успех у Олега в дальнейшем не получилось, как, по сути, не получилось и стать полноценным игроком сборной. Куда большего он добился в футболке «Днепра».

Филипп Будковский в детско-юношеском футболе начинал с киевского ФК «Отрадный», в дальнейшем оказался в «Шахтере», а потом была продолжительная одиссея по разным клубам и странам (и мордор был, не скрою правды). Болельщикам, вероятно, больше всего он запомнился тогда, когда играл за «Зарю» и впоследствии за «Десну». В настоящее время защищает цвета житомирского «Полесья». В 2014–2015 гг. сыграл несколько матчей за национальную сборную, в основном выходил на замены.

***

Конечно, нельзя не упомянуть и тренеров нашей сборной – уроженцев Киева. Их было больше, чем из любого другого города. И Николай Павлов, и Олег Базилевич, и Валерий Лобановский, и Олег Блохин, и Алексей Михайличенко, и Александр Петраков постепенно, кирпичик за кирпичиком возводили крепкое здание нашей национальной команды. Ныне же украинские болельщики уже наели определенный жирок амбиций и требуют от сборной высокого результата на Euro. Наши недруги твердят: мол, захотелось в зной морозца. Но и аргументов за наш успех толика-другая есть, чего уж там. И хотя действующие игроки – уроженцы Киева – в символической команде (и на подступах к ней) представлены достаточно обильно, игроком нынешней сборной является лишь один. Пожелаю удачи на немецких полях Илье Забарному и его партнерам по команде. Пусть амбициозность (а она наличествует не только у болельщиков, но, собственно, и у самих сборников) воплотится в отличный результат на континентальном форуме! Исстрадавшаяся от войны страна остро нуждается в победах!

Алексей РЫЖКОВ

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статьи эксклюзив Александр Шовковский коллекция Sport.ua Александр Кучер Илья Забарный Владислав Ващук Сергей Федоров Александр Романчук Евгений Макаренко Сергей Мизин Алексей Михайличенко Олег Венглинский Филипп Будковский
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 1
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Pavel_i_CO
СпортЮА просто красені, вибрали момент. Всіх з Днем Києва!! Але, якщо півзахист брати, то замість Романчука, треба Андрієвського ставити. Яким би він не був футболістом, але тут народився і віддає всього себе Динамо Київ 
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