Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Что после Зорро? Фонсека проиграл пари футболисту, выполнив обещание
Франция
10 апреля 2024, 19:48 | Обновлено 10 апреля 2024, 19:51
539
0

ВИДЕО. Что после Зорро? Фонсека проиграл пари футболисту, выполнив обещание

На этот раз португалец отправился с одним из подопечных по магазинам

10 апреля 2024, 19:48 | Обновлено 10 апреля 2024, 19:51
539
0
ВИДЕО. Что после Зорро? Фонсека проиграл пари футболисту, выполнив обещание
ФК Шахтер. Паулу Фонсека

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека, известный в Украине по работе с «Шахтером», принял участие в очередном интересном пари.

Перед матчем 28-го тура французской Лиги 1 против «Марселя», который состоялся 5 апреля, Фонсека в раздевалке пообещал в случае победы взять одного из подопечных на шопинг.

В итоге «доги» выиграли со счетом 3:1, а Паулу сдержал слово, отправившись по магазинам с косоваром Эдоном Жегрова.

25-летний футболист существенно обновил гардероб, а все его покупки оплатил Фонсека.

Ранее Паулу Фонсека, еще работая в «Шахтере», пообещал в случае победы над «Манчестер Сити» прийти на пресс-конференцию в образе Зорро. «Горняки» выиграли, а португалец слово сдержал.

По теме:
Бывший тренер Шахтера - № 1 в списке у Вест Хэма на случай ухода Мойеса
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 23-го тура УПЛ
Кто будет основным на Евро? Степаненко оценил своего конкурента
выбор редакции Паулу Фонсека Лилль Марсель Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: В Челси крайне разочарованы Мудриком. Какое будущее ждет Михаила?
Футбол | 10 апреля 2024, 12:46 22
Источник: В Челси крайне разочарованы Мудриком. Какое будущее ждет Михаила?
Источник: В Челси крайне разочарованы Мудриком. Какое будущее ждет Михаила?

Лондонцы планируют приобрести замену украинскому вингеру

КАРАВАЕВ: «После гола в ворота Македонии ко мне бабушки подходили»
Футбол | 10 апреля 2024, 18:51 2
КАРАВАЕВ: «После гола в ворота Македонии ко мне бабушки подходили»
КАРАВАЕВ: «После гола в ворота Македонии ко мне бабушки подходили»

Игрок сборной Украины рассказал, что изменилось после шедеврального забитого мяча

Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити
Футбол | 10.04.2024, 12:26
Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити
Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
Футбол | 10.04.2024, 00:51
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Футбол | 10.04.2024, 07:01
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити. За что досталось украинцу?
В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити. За что досталось украинцу?
10.04.2024, 07:32 2
Футбол
Суперкамбек мужа Свитолиной. Монфис впервые с 2016 года выиграл в Монако
Суперкамбек мужа Свитолиной. Монфис впервые с 2016 года выиграл в Монако
09.04.2024, 21:11 3
Теннис
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
08.04.2024, 23:51 1
Футбол
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
10.04.2024, 13:45 6
Футбол
Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча
Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча
08.04.2024, 21:35 1
Футбол
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
09.04.2024, 00:31 10
Футбол
Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ
Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ
08.04.2024, 21:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем