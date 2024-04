ВИДЕО. Что после Зорро? Фонсека проиграл пари футболисту, выполнив обещание

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека, известный в Украине по работе с «Шахтером», принял участие в очередном интересном пари.

Перед матчем 28-го тура французской Лиги 1 против «Марселя», который состоялся 5 апреля, Фонсека в раздевалке пообещал в случае победы взять одного из подопечных на шопинг.

В итоге «доги» выиграли со счетом 3:1, а Паулу сдержал слово, отправившись по магазинам с косоваром Эдоном Жегрова.

25-летний футболист существенно обновил гардероб, а все его покупки оплатил Фонсека.

Lille manager Paulo Fonseca promised to take Edon Zhegrova shopping if they beat Marseille…



They won 3-1, so the promise was fulfilled. Zhegrova left the store with several bags of new garments! 😂🛍️ pic.twitter.com/JSAgoKNnLO