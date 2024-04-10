Шоу в Мадриде и Лондоне, Лунин пропустил трижды, Зинченко сыграл тайм

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 9 апреля.

1A. Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов было забито шесть голов

1B. Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии

Лондонская и мюнхенская команды выдали феерический матч

2A. Это была суперночь Лиги чемпионов! Итоги первого игрового дня 1/4 финала

Оба поединка 9 апреля завершились яркими результативными ничьими

2B. Скандал! Судья не назначил пенальти для Арсенала в конце матча с Баварией

Голкипер Мануэль Нойер, возможно, сбивал форварда Букайо Сака

3A. Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола

Игра завершилась со счетом 3:3, Андрей вышел в старте королевского клуба

3B. Анчелотти сказал вратарю Реала, что для него больше нет места в команде

Кепа Аррисабалага покинет клуб летом

4A. Две тревоги, голевой блиц, травма лидера. Днепр-1 поделил очки с Зарей

Команда Максимова в голевой перестрелке потеряла преимущество в два мяча

4B. Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 не сумел догнать Динамо и остается 4-м

Команда Юрия Максимова не сумела обыграть луганскую «Зарю»

5A. Создали много, забить не сумели. Женская сборная Украины проиграла Хорватии

Подопечные Пятенко потерпели первое поражение в квалификации к Евро-2025

5B. Сборная Украины WU-19 пропустила 5 мячей от Норвегии и выбыла в Лигу B

Команда Натальи Игнатович проиграла все три матча группового раунда

5C. Юношеская сборная Украины U-17 в первом спарринге одолела команду Кипра

Сине-желтые выиграли 2:0 благодаря голами Никиты Шелекеты и Ивана Денисова

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Карпат стал спортдиром Полесья

Но пока Дарио Друди будет иметь приставку «исполняющий обязанности»

6B. Ливерпуль договорился с новым тренером. Стало известно, кто заменит Клоппа

Английский гранд достиг принципиальной договоренности с Рубеном Аморимом

6C. Источник: Динамо финансово стимулирует соперников Шахтера. Известны суммы

«Шахтер» также стимулирует соперников киевлян

7A. Утверждены тренеры сборной Украины по биатлону на следующий сезон

С женщинами продолжит работать Николай Зоц, с мужчинами – Надежда Белова

7B. Стал известен состав сборных Украины по биатлону на новый сезон

Пока что без Артема Примы и Дарьи Блашко

8. Маневская взяла три бронзовых медали в Кубке мира по тяжелой атлетике

Украинка успешно выступила в Таиланде в весовой категории до 87 кг

9. Суперкамбек мужа Свитолиной. Монфис впервые с 2016 года выиграл в Монако

Гаэль обыграл Александара Вукича в 1/32 финала Мастерса в Монте-Карло

10A. Степаненко – легенда, Ярмоленко – бомбардир, осечка Динамо, победа Полесья

Самые интересные события 23-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

10B. Клуб диктатора Румынии: победа 18:0, несуразный стадион и Дан Петреску

Футбольный пример того, насколько недолговечным является наследие павших тиранов