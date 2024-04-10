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  4. Шоу в Мадриде и Лондоне, Лунин пропустил трижды, Зинченко сыграл тайм
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10 апреля 2024, 10:35 | Обновлено 10 апреля 2024, 11:06
227
0

Шоу в Мадриде и Лондоне, Лунин пропустил трижды, Зинченко сыграл тайм

Главные новости за 9 апреля на Sport.ua

10 апреля 2024, 10:35 | Обновлено 10 апреля 2024, 11:06
227
0
Шоу в Мадриде и Лондоне, Лунин пропустил трижды, Зинченко сыграл тайм
УЕФА. Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 9 апреля.

1A. Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью
В матче 1/4 финала Лиги чемпионов было забито шесть голов

1B. Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
Лондонская и мюнхенская команды выдали феерический матч

2A. Это была суперночь Лиги чемпионов! Итоги первого игрового дня 1/4 финала
Оба поединка 9 апреля завершились яркими результативными ничьими

2B. Скандал! Судья не назначил пенальти для Арсенала в конце матча с Баварией
Голкипер Мануэль Нойер, возможно, сбивал форварда Букайо Сака

3A. Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Игра завершилась со счетом 3:3, Андрей вышел в старте королевского клуба

3B. Анчелотти сказал вратарю Реала, что для него больше нет места в команде
Кепа Аррисабалага покинет клуб летом

4A. Две тревоги, голевой блиц, травма лидера. Днепр-1 поделил очки с Зарей
Команда Максимова в голевой перестрелке потеряла преимущество в два мяча

4B. Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 не сумел догнать Динамо и остается 4-м
Команда Юрия Максимова не сумела обыграть луганскую «Зарю»

5A. Создали много, забить не сумели. Женская сборная Украины проиграла Хорватии
Подопечные Пятенко потерпели первое поражение в квалификации к Евро-2025

5B. Сборная Украины WU-19 пропустила 5 мячей от Норвегии и выбыла в Лигу B
Команда Натальи Игнатович проиграла все три матча группового раунда

5C. Юношеская сборная Украины U-17 в первом спарринге одолела команду Кипра
Сине-желтые выиграли 2:0 благодаря голами Никиты Шелекеты и Ивана Денисова

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Карпат стал спортдиром Полесья
Но пока Дарио Друди будет иметь приставку «исполняющий обязанности»

6B. Ливерпуль договорился с новым тренером. Стало известно, кто заменит Клоппа
Английский гранд достиг принципиальной договоренности с Рубеном Аморимом

6C. Источник: Динамо финансово стимулирует соперников Шахтера. Известны суммы
«Шахтер» также стимулирует соперников киевлян

7A. Утверждены тренеры сборной Украины по биатлону на следующий сезон
С женщинами продолжит работать Николай Зоц, с мужчинами – Надежда Белова

7B. Стал известен состав сборных Украины по биатлону на новый сезон
Пока что без Артема Примы и Дарьи Блашко

8. Маневская взяла три бронзовых медали в Кубке мира по тяжелой атлетике
Украинка успешно выступила в Таиланде в весовой категории до 87 кг

9. Суперкамбек мужа Свитолиной. Монфис впервые с 2016 года выиграл в Монако
Гаэль обыграл Александара Вукича в 1/32 финала Мастерса в Монте-Карло

10A. Степаненко – легенда, Ярмоленко – бомбардир, осечка Динамо, победа Полесья
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Источник Sport.ua
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