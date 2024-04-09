Испания09 апреля 2024, 19:46 |
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Анчелотти сказал вратарю Реала, что для него больше нет места в команде
Кепа Аррисабалага покинет клуб летом
09 апреля 2024, 19:46 |
841
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Испанский вратарь Кепа Аррисабалага проиграл конкуренцию украинцу Андрею Лунину за место в стартовом составе «Реала» и провел последний матч в старте еще 21 января.
«Реал» распрощается с испанским вратарем летом, Кепа вернется в «Челси», которому принадлежат права на голкипера. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел откровенный разговор с Аррисабалагой.
«Извини, но для тебя больше нет места в команде», – сказал Карло баску.
Ранее сообщалось, что Кепа может продолжить карьеру в «Валенсии».
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