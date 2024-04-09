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  4. Анчелотти сказал вратарю Реала, что для него больше нет места в команде
Испания
09 апреля 2024, 19:46 |
841
1

Анчелотти сказал вратарю Реала, что для него больше нет места в команде

Кепа Аррисабалага покинет клуб летом

09 апреля 2024, 19:46 |
841
1
Анчелотти сказал вратарю Реала, что для него больше нет места в команде
Defensa Central. Кепа Аррисабалага и Карло Анчелотти

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага проиграл конкуренцию украинцу Андрею Лунину за место в стартовом составе «Реала» и провел последний матч в старте еще 21 января.

«Реал» распрощается с испанским вратарем летом, Кепа вернется в «Челси», которому принадлежат права на голкипера. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел откровенный разговор с Аррисабалагой.

«Извини, но для тебя больше нет места в команде», – сказал Карло баску.

Ранее сообщалось, что Кепа может продолжить карьеру в «Валенсии».

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Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Источник Realmadridexclusivo
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Gargantua
кажется он ему каждые два дня это говорит
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