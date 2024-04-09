Анчелотти сказал вратарю Реала, что для него больше нет места в команде

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага проиграл конкуренцию украинцу Андрею Лунину за место в стартовом составе «Реала» и провел последний матч в старте еще 21 января.

«Реал» распрощается с испанским вратарем летом, Кепа вернется в «Челси», которому принадлежат права на голкипера. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел откровенный разговор с Аррисабалагой.

«Извини, но для тебя больше нет места в команде», – сказал Карло баску.

Ранее сообщалось, что Кепа может продолжить карьеру в «Валенсии».