Лига чемпионов10 апреля 2024, 00:12 | Обновлено 10 апреля 2024, 00:26
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Скандал! Судья не назначил пенальти для Арсенала в конце матча с Баварией
Голкипер Мануэль Нойер, возможно, сбивал форварда Букайо Сака
10 апреля 2024, 00:12 | Обновлено 10 апреля 2024, 00:26
1020
4
Вечером 9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречались «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен (2:2).
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Команды играли в Лондоне на стадионе Эмирейтс. Боевой матч завершился вничью (2:2).
В конце игры, на 90+5 минуте, голкипермюнхенцев Мануэль Нойер, возможно, сбивал форварда канониров Букайо Сака.
Однако судья Гленн Нюберг из Швеции принял решение не назначать пенальти для Арсенала в ворота Баварии.
❓ Ваше мнение: Стоило ли назначить пенальти?
Читайте также:Арсенал – Бавария – 2:2. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Голкипер Мануэль Нойер, возможно, сбивал форварда Букайо Сака
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