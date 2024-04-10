Скандал! Судья не назначил пенальти для Арсенала в конце матча с Баварией

Вечером 9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречались «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен (2:2).

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Команды играли в Лондоне на стадионе Эмирейтс. Боевой матч завершился вничью (2:2).

В конце игры, на 90+5 минуте, голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер, возможно, сбивал форварда канониров Букайо Сака.

Однако судья Гленн Нюберг из Швеции принял решение не назначать пенальти для Арсенала в ворота Баварии.

❓ Ваше мнение: Стоило ли назначить пенальти?

ФОТО. Голкипер Мануэль Нойер, возможно , сбивал форварда Букайо Сака