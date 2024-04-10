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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 00:12 | Обновлено 10 апреля 2024, 00:26
1020
4

Скандал! Судья не назначил пенальти для Арсенала в конце матча с Баварией

Голкипер Мануэль Нойер, возможно, сбивал форварда Букайо Сака

10 апреля 2024, 00:12 | Обновлено 10 апреля 2024, 00:26
1020
4
Скандал! Судья не назначил пенальти для Арсенала в конце матча с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречались «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен (2:2).

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Команды играли в Лондоне на стадионе Эмирейтс. Боевой матч завершился вничью (2:2).

В конце игры, на 90+5 минуте, голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер, возможно, сбивал форварда канониров Букайо Сака.

Однако судья Гленн Нюберг из Швеции принял решение не назначать пенальти для Арсенала в ворота Баварии.

❓ Ваше мнение: Стоило ли назначить пенальти?

ФОТО. Голкипер Мануэль Нойер, возможно , сбивал форварда Букайо Сака

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Арсенал Лондон Бавария пенальти Александр Зинченко видео голов и обзор Лига чемпионов Букайо Сака Арсенал - Бавария Мануэль Нойер судейство
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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zizyyura
а пенальті, як на мене, 70-30. Він вже не міг змінити вибрану траєкторію, так як вертався за м'ячем. До того ж прокинь одного захисника і закочуй в пусті.
Єдине, чому не дивились повтор - міг бути мінімальний оффсайд
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0
stop2018
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Login_loginchuck
Газпром!
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0
ViAn
Там 100% жовта Сака за навмисний зачіп, симуляцію. 
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-1
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