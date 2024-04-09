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Лига Чемпионов
Арсенал
09.04.2024 22:00 – FT 2 : 2
Бавария
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Лига чемпионов
09 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 10 апреля 2024, 00:06
3722
3

Арсенал – Бавария – 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов

09 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 10 апреля 2024, 00:06
3722
3
Арсенал – Бавария – 2:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречались «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играли в Лондоне на стадионе Эмирейтс. Боевой матч завершился вничью (2:2).

Украинский футболист канониров Александр Зинченко вышел на поле после перерыва.

Ответный поединок состоится 17 апреля в Мюнхене на «Альянц Арене». Правило выездного гола не действует.

​​Лига чемпионов. 1/4 финала

Первый матч. Лондон, 9 апреля

Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) – 2:2

Гол: Букайо Сака, 12, Леандро Троссард, 76 – Серж Гнабри, 18, Гарри Кейн, 32 (пен)

Арсенал – Бавария. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Букайо Сака, 12 мин.

ГОЛ! 1:1. Серж Гнабри, 18 мин.

ГОЛ! 1:2. Гарри Кейн, 32 мин.

ГОЛ! 2:2. Леандро Троссард, 76 мин.

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Бавария).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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Арсенал Лондон Бавария Александр Зинченко Лига чемпионов Арсенал - Бавария видео голов и обзор Букайо Сака Серж Гнабри Гарри Кейн пенальти Леандро Троссард
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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pol-55
У Баварії на цій грі не було ні одного 12го *гравця*.Сане відпочивав ,але не втік ще на 35хв.ще й здох скоро прийшлось міняти.На 90й хв.Арсенал *відскочив*т.я воротарь пропустив між ніг ,але м*яч попав у штангу.а так гра по рахунку, Зіна підсилив гру.Ждем у Мюнхені. 
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