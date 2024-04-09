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Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 18:05 | Обновлено 09 апреля 2024, 18:11
242
0

Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 не сумел догнать Динамо и остается 4-м

Команда Юрия Максимова не сумела обыграть луганскую «Зарю»

09 апреля 2024, 18:05 | Обновлено 09 апреля 2024, 18:11
242
0
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 не сумел догнать Динамо и остается 4-м
УПЛ

Днем 9 апреля завершился 23-й тур Украинской Премьер-лиги.

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«Днепр-1» не сумел обыграть луганскую «Зарю» (2:2) и упустил шанс догнать «Динамо». Клуб Юрия Максимова остается 4-м в турнирной таблице.

Лидеры УПЛ: Шахтер (49), Кривбасс (47), Динамо (45), Днепр-1 (43), Рух (39), Полесье (36).

Две лучшие команды попадут в квалификацию Лиги чемпионов (Q4 и Q2), причем «Шахтер» в случае чемпионства может попасть напрямую в групповой раунд, если место обладателя трофея ЛЧ останется вакантным.

Команда, занявшая третье место (или «Ворскла», если выиграет финал Кубка Украины у «Шахтера»), попадет в Лигу Европы, 3-й раунд квалификации (Q3). Еще два клуба будут представлять Украину в Лиге конференций, стартуя со 2-го раунда квалификации (Q2).

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Верес» (19), «Оболонь» (18), «Металлист 1925» (17) и «Минай» (14).

Последние две команды покинут УПЛ, а еще две (13 и 14 позиции) сыграют переходные матчи с клубами Первой лиги, занявшими 3–4 места.

⚽️ Украинская Премьер-лига. 23-й тур, 6–9 апреля

  • 06.04. 15:30. Верес – Оболонь – 3:0
  • 07.04. 13:00. Черноморец – Александрия – 3:2
  • 07.04. 15:30. Колос – Металлист 1925 – 1:1
  • 07.04. 18:00. Шахтер – Рух – 3:1
  • 08.04. 13:00. Минай – Полесье – 2:3
  • 08.04. 15:30. Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы – 1:1
  • 08.04. 18:00. Кривбасс – Ворскла – 1:1
  • 09.04. 13:00. Днепр-1 – Заря – 2:2

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 21 15 4 2 45 - 18 49
2 Кривбасс 23 14 5 4 41 - 23 47
3 Динамо Киев 21 14 3 4 50 - 23 45
4 Днепр-1 23 12 7 4 33 - 21 43
5 Рух Львов 23 10 9 4 34 - 24 39
6 Полесье 23 10 6 7 30 - 23 36
7 Ворскла 23 8 6 9 23 - 34 30
8 Черноморец 22 9 2 11 33 - 31 29
9 ЛНЗ Черкассы 23 6 8 9 22 - 27 26
10 Колос К 22 5 10 7 16 - 18 25
11 Александрия 22 6 6 10 19 - 29 24
12 Заря 21 5 8 8 22 - 27 23
13 Верес 22 4 7 11 21 - 33 19
14 Оболонь 22 4 6 12 12 - 31 18
15 Металлист 1925 23 4 5 14 23 - 42 17
16 Минай 22 2 8 12 15 - 35 14
Полная таблица

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Источник Sport.ua
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