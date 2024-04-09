Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 не сумел догнать Динамо и остается 4-м

Днем 9 апреля завершился 23-й тур Украинской Премьер-лиги.

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«Днепр-1» не сумел обыграть луганскую «Зарю» (2:2) и упустил шанс догнать «Динамо». Клуб Юрия Максимова остается 4-м в турнирной таблице.

Лидеры УПЛ: Шахтер (49), Кривбасс (47), Динамо (45), Днепр-1 (43), Рух (39), Полесье (36).

Две лучшие команды попадут в квалификацию Лиги чемпионов (Q4 и Q2), причем «Шахтер» в случае чемпионства может попасть напрямую в групповой раунд, если место обладателя трофея ЛЧ останется вакантным.

Команда, занявшая третье место (или «Ворскла», если выиграет финал Кубка Украины у «Шахтера»), попадет в Лигу Европы, 3-й раунд квалификации (Q3). Еще два клуба будут представлять Украину в Лиге конференций, стартуя со 2-го раунда квалификации (Q2).

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Верес» (19), «Оболонь» (18), «Металлист 1925» (17) и «Минай» (14).

Последние две команды покинут УПЛ, а еще две (13 и 14 позиции) сыграют переходные матчи с клубами Первой лиги, занявшими 3–4 места.

⚽️ Украинская Премьер-лига. 23-й тур, 6–9 апреля

06.04. 15:30. Верес – Оболонь – 3:0

– Оболонь – 3:0 07.04. 13:00. Черноморец – Александрия – 3:2

– Александрия – 3:2 07.04. 15:30. Колос – Металлист 1925 – 1:1

07.04. 18:00. Шахтер – Рух – 3:1

– Рух – 3:1 08.04. 13:00. Минай – Полесье – 2:3

– 2:3 08.04. 15:30. Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы – 1:1

08.04. 18:00. Кривбасс – Ворскла – 1:1

09.04. 13:00. Днепр-1 – Заря – 2:2

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