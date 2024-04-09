Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 не сумел догнать Динамо и остается 4-м
Команда Юрия Максимова не сумела обыграть луганскую «Зарю»
Днем 9 апреля завершился 23-й тур Украинской Премьер-лиги.
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«Днепр-1» не сумел обыграть луганскую «Зарю» (2:2) и упустил шанс догнать «Динамо». Клуб Юрия Максимова остается 4-м в турнирной таблице.
Лидеры УПЛ: Шахтер (49), Кривбасс (47), Динамо (45), Днепр-1 (43), Рух (39), Полесье (36).
Две лучшие команды попадут в квалификацию Лиги чемпионов (Q4 и Q2), причем «Шахтер» в случае чемпионства может попасть напрямую в групповой раунд, если место обладателя трофея ЛЧ останется вакантным.
Команда, занявшая третье место (или «Ворскла», если выиграет финал Кубка Украины у «Шахтера»), попадет в Лигу Европы, 3-й раунд квалификации (Q3). Еще два клуба будут представлять Украину в Лиге конференций, стартуя со 2-го раунда квалификации (Q2).
Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Верес» (19), «Оболонь» (18), «Металлист 1925» (17) и «Минай» (14).
Последние две команды покинут УПЛ, а еще две (13 и 14 позиции) сыграют переходные матчи с клубами Первой лиги, занявшими 3–4 места.
⚽️ Украинская Премьер-лига. 23-й тур, 6–9 апреля
- 06.04. 15:30. Верес – Оболонь – 3:0
- 07.04. 13:00. Черноморец – Александрия – 3:2
- 07.04. 15:30. Колос – Металлист 1925 – 1:1
- 07.04. 18:00. Шахтер – Рух – 3:1
- 08.04. 13:00. Минай – Полесье – 2:3
- 08.04. 15:30. Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы – 1:1
- 08.04. 18:00. Кривбасс – Ворскла – 1:1
- 09.04. 13:00. Днепр-1 – Заря – 2:2
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2
|Кривбасс
|23
|14
|5
|4
|41 - 23
|47
|3
|Динамо Киев
|21
|14
|3
|4
|50 - 23
|45
|4
|Днепр-1
|23
|12
|7
|4
|33 - 21
|43
|5
|Рух Львов
|23
|10
|9
|4
|34 - 24
|39
|6
|Полесье
|23
|10
|6
|7
|30 - 23
|36
|7
|Ворскла
|23
|8
|6
|9
|23 - 34
|30
|8
|Черноморец
|22
|9
|2
|11
|33 - 31
|29
|9
|ЛНЗ Черкассы
|23
|6
|8
|9
|22 - 27
|26
|10
|Колос К
|22
|5
|10
|7
|16 - 18
|25
|11
|Александрия
|22
|6
|6
|10
|19 - 29
|24
|12
|Заря
|21
|5
|8
|8
|22 - 27
|23
|13
|Верес
|22
|4
|7
|11
|21 - 33
|19
|14
|Оболонь
|22
|4
|6
|12
|12 - 31
|18
|15
|Металлист 1925
|23
|4
|5
|14
|23 - 42
|17
|16
|Минай
|22
|2
|8
|12
|15 - 35
|14
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