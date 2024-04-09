Две тревоги, голевой блиц, травма лидера. Днепр-1 поделил очки с Зарей

Двадцать третий тур украинской Премьер-лиги получился очень растянутым по времени и задел чуть ли не середину уже новой недели. Однако матч между днепровским «Днепром-1» и луганской «Зарей» на «Днепр-Арене» все равно должен был состояться в запланированные сроки. К сожалению, эта афиша в этом сезоне из-за посредственных результатов обеих команд уже не столь привлекательна для публики, поэтому в прифронтовом городе коллективам пришлось играть прямо посреди обеденного перерыва.

И первый тайм получился таким, чтобы в условных южных странах Европы его бы назвали «сиеста». Почти без голевых моментов, а наиболее острой ситуацией на поле была травма Александра Пихаленка в самом начале игры, которая фактически оставила хозяев без ключевого механизма в передней линии. У Юрия Максимова и без того были проблемы из-за отсутствия номинального нападающего в стартовом составе, а тут еще и эти непредвиденные сложности возникли. Юрий Коваль тем временем тоже не мог похвастаться разнообразием выбора исполнителей, и у него на острие так же находился только условный форвард Денис Антюх.

С такими кадровыми проблемами команды наиграли всего на два опасных дальних удара от «Зари» в исполнении Башича и того же Антюха, и несколько неплохих попыток пробить с правого фланга штрафной от Гуцуляка в примерно похожем стиле – все полетело во вратаря Сапутина. И на этом все. Было много борьбы, но почти никакого продвижения в сторону ворот не происходило. Казалось, что команды действительно не проснулись своевременно посреди рабочей недели.

Эта так называемая «сиеста» тоже не могла бы продолжаться целую вечность, а Коваль на вторую половину игру изъявил желание разбудить своих подопечных заменой. Однако получилось так, что наставник «Зари» скорее спровоцировал соперников более тщательно подходить к реализации собственных голевых моментов. В итоге, две подачи стандартов от «Днепра-1» – два забитых мяча на интервале в четыре минуты. Сначала Сваток сыграл на добивании при навесе со штрафного с правого фланга, а затем Гуцуляк замкнул ближнюю при угловом с противоположной стороны поля.

И это уже был совсем другой по качеству и уровню остроты футбол. Чувствовала это и луганская команда, потому что от нее сразу поступила положительная реакция на изменения в счете на табло. Почти сразу после второго пропущенного Бутко со своей половины забросил на правый фланг штрафной на Кирюханцева, а тот красиво перебросил Волынца с острого угла. А еще немного после этого Горбач в падении замкнул навес Антюха с левого фланга, и это уже 2:2. Действительно неожиданно, учитывая события первого тайма.

А что нам оставалось делать при таких условиях? Вероятно, что требовать продолжения от команд. И они бы с радостью и в дальнейшем бомбардировали друг друга ударами различного калибра, однако на 75 минуте игру остановили из-за воздушной тревоги именно в тот момент, когда надо было решать что-то относительно развязки противостояния.

Активность вражеских войск дала нам понаблюдать за футболом еще десять минут, после чего матч был снова остановлен из-за тревоги. Что интересного произошло за это время? Ничего. Лишь появление техничного Слесара в составе «Зари» получило отражение в протоколе, однако куда там демонстрировать свои умения с такими длительными вынужденными перерывами. В итоге, ничего значимого заключительные минуты игры так и не принесли.

Следующий матч днепровский «Днепр-1» сыграет в гостях у харьковского «Металлиста 1925», тогда как луганская «Заря» будет принимать одесский «Черноморец».

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Днепр-1» – «Заря» – 2:2

Голы: Сваток, 48, Гуцуляк, 52 – Кирюханцев, 55, Горбач, 62

Предупреждения: Бабенко, 54, Адамюк, 68 – Батагов, 47

«Днепр-1»: Волынец – Мирошниченко, Сарапий (Пасич, 74), Сваток, Адамюк – Рубчинский, Бабенко – Леднев (Третьяков, 74), Пихаленок (Очеретько, 6), Танчик (Горбунов, 63) – Гуцуляк.

«Заря»: Сапутин – Вантух, Батагов, Боль, Бутко – Башич – Кирюханцев (Слесар, 82), Яцик, Чурко (Дрышлюк, 90+3), Волошин (Горбач, 46) – Антюх.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Удары (в створ): 11 (5) – 11 (7)

Угловые: 3 – 3

Оффсайды: 0 – 2.

ДНЕПР-1 – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 24°C