Максимов оценил ничью с Зарей и рассказал о травмах Пихаленка и Филиппова

Наставник «Днепра-1» Юрий Максимов оценил ничью 2:2 в матче УПЛ против «Зари», а также рассказал о травмах ведущих игроков Эдуарда Сарапия, Александра Пихаленка и Александра Филиппова.

Филиппов травмировался на тренировке, а Сарапия и Пихаленка заменили во время матча.

– Как себя чувствуют Александр Пихаленок и Эдуард Сарапий?

– Пихаленок получил травму еще во время тренировки, как и Филиппов. Сарапий уже получил повреждение на первых минутах матча – у него поврежден голеностоп, и он доигрывал встречу, как говорится, «через не могу». Потом была тревога, пауза в игре, после которой нога стала еще больше болеть.

– Команда выигрывала 2:0, казалось, что все хорошо, но быстро сопернику удалось сравнять счет. В чем причина?

– В таких матчах, когда ведешь в счете, нужно уже успокоить игру и просто контролировать ситуацию на поле. Не знаю, что произошло при счете 2:0. Пропустили такой гол, фактически забили сами себе. Потом был второй. Трудно сказать, что именно произошло. Это футбол.

– Фактор первой тревоги пошел на пользу нашей команде?

– Мы уже третий матч играем по четыре тайма. Да вся страна играет. Конечно, это тяжело. Хочется играть просто 90 минут – вышли и сыграли.

– Возможно, команда немного перегорела, ведь конкуренты накануне потеряли очки?

– Все это мастерство. Вели в счете 2:0 и такой гол пропустили, можно сказать сами себе. Затем «Заря» пошла вперед, восстановила счет. Победа была у нас, и это тяжело, когда ведешь 2:0 и думаешь о победе, а пропускаешь два гола.

– Команда четвертый матч подряд не выигрывает на «Днепр-Арене». Можете найти основную причину? Тревоги, рваный темп игры…

– По моему мнению, мы сегодня должны были побеждать, но это футбол. При счете 2:0 мы легко отдали победу.