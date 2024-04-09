Украина. Премьер лига09 апреля 2024, 17:10 |
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Днепр-1 – Заря – 2:2. Две тревоги, четыре гола во втором тайме. Обзор матча
Заря сумела отобрать очки у одного из лидеров чемпионата
09 апреля 2024, 17:10 |
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«Днепр-1» в матче чемпионата Украины сыграл вничью 2:2 с «Зарей». Игру дважды прерывала воздушная тревога, а команды оформили все четыре гола во втором тайме.
«Днепр-1» с 43 очками идет на четвертой позиции, а «Заря» с 23 пунктами идет 12-й.
Украинская Премьер-лига. 23-й тур
«Днепр-1» – «Заря» – 2:2
Голы: Сваток, 48, Гуцуляк, 52 – Кирюханцев, 55, Горбач, 62
События матча
62’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Горбач (Заря).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Кирюханцев (Заря).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Днепр-1).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Сваток (Днепр-1).
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