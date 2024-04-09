«Днепр-1» в матче чемпионата Украины сыграл вничью 2:2 с «Зарей». Игру дважды прерывала воздушная тревога, а команды оформили все четыре гола во втором тайме.

«Днепр-1» с 43 очками идет на четвертой позиции, а «Заря» с 23 пунктами идет 12-й.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур

«Днепр-1» – «Заря» – 2:2

Голы: Сваток, 48, Гуцуляк, 52 – Кирюханцев, 55, Горбач, 62