Во вторник, 9-го апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и луганская «Заря». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 13:00.

Еще год назад эта афиша была бы действительно ожидаемым противостоянием, но сейчас «Днепр-1» делает вид, что борется за чемпионский титул, а «Заря» реально борется за выживание в «элитном» дивизионе. Ситуация для команды Юрия Коваля уже не настолько критичная, как несколькими неделями ранее, но если вновь провалиться в полосу неудач, то в итоге можно загнать себя в угол. Команду Юрия Максимова это тоже касается.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.