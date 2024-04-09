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Чемпионат Украины
Днепр-1
09.04.2024 13:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 04:01 |
19
0

Днепр-1 – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги

09 апреля 2024, 04:01 |
19
0
Днепр-1 – Заря. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

Во вторник, 9-го апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и луганская «Заря». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 13:00.

Еще год назад эта афиша была бы действительно ожидаемым противостоянием, но сейчас «Днепр-1» делает вид, что борется за чемпионский титул, а «Заря» реально борется за выживание в «элитном» дивизионе. Ситуация для команды Юрия Коваля уже не настолько критичная, как несколькими неделями ранее, но если вновь провалиться в полосу неудач, то в итоге можно загнать себя в угол. Команду Юрия Максимова это тоже касается.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Заря текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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