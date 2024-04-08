Во вторник, 9 марта, состоится матч 23–го тура Украинской Премьер–лиги, в котором отношения выяснят «Днепр-1» и «Заря» Луганск. Поединок пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена». Начало – в 13:00 по киевскому времени.

Днепр-1

Команда «Днепр-1» в турнирной таблице УПЛ занимает 4–е место. В 22 матчах днепряне набрали 42 очка – 12 побед, 6 ничьих, 4 поражения.

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На почин 2024 года «Днепр-1» сыграл вничью 1:1 с «Минаем», после чего добился минимальной победы 1:0 в поединке с «Оболонью». Затем у подопечных Юрия Максимова случилось поражение в игре с «Рухом» - 0:1.

После такого разнообразия результатов «Днепр-1» поделил в Черкассах очки с ЛНЗ (1:1). Это была игра перед мартовской паузой на матчи сборных команд. А после перерыва днепряне в Ковалевке обыграли «Колос» - 2:0.

Не лишним будет заметить, что «Днепр-1» в турнирной таблице УПЛ по достижениям на своем поле занимает в настоящий момент 5-е место. В 11 играх он набрал 18 очков – 5 побед, 3 ничьи, 3 поражения. Выше днепрян находятся «Шахтер» (28 домашних пунктов), «Динамо» (24), «Кривбасс» (23) и «Черноморец» (19).

Заря

Луганская «Заря» в турнирной таблице УПЛ занимает 12-е место. В 19 матчах она набрала 22 очка – 5 побед, 7 ничьи, 8 поражений.

2024 год луганчане начали с победы над «Ворсклой» со счетом 1:0. После этого они сыграли вничью 0:0 с «Александрией», а затем в номинально домашнем поединке обыграли «Минай» – 2:0.

Перед международной паузой в марте «Заря» нанесла визит киевскому «Динамо». Это был поединок 21-го тура сезона. Луганчане сыграли молодежным составом и потерпели поражение со счетом 0:2.

Сразу после матчей сборных команд «Заря» провела календарный поединок с «Металлистом 1925» и добилась победы со счетом 2:1. Автором победного дубля в составе луганской команды стал нападающий Герреро. Затем луганчане в отложенной встрече 6-го тура сезона в Киев вновь выяснили отношения с «Динамо» и проиграли на этот раз по-крупному – 0:3.

Статистика матчей

«Днепр-1» и «Заря» провели между собой в УПЛ 8 матчей. На счету днепровской команды две победы, у луганчан – пять, одна игра завершилась вничью.

В матче первого круга нынешнего сезона «Днепр-1» переиграл «Зарю» на выезде со счетом 1:0. На 23-й минуте гол забил Когут.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Леднев, Филиппов.

«Заря»: Сапутин – Бутко, Джордан, Батагов, Вантух, Башич, Яцык, Антюх, Чурко, Кирюханцев, Ндур.

Прогноз на противостояние

Команда из Днепра является фаворитом матча. По большому счету, это более чем обоснованное утверждение, если брать в расчет сегодняшние реалии в таблице УПЛ и последние результаты. Плюс – подопечные Юрия Максимова будут играть на своем поле.

«Днепр-1» должен выиграть. Это даже не обсуждается. Другое дело, что подопечные Юрия Коваля могут навязать соперникам достаточное неприятное сопротивление и минимум на один гол в ответ наиграть.

9 апреля, вторник