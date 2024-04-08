Днепр-1 – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Днепряне, если и испытают проблемы с луганчане, то исключительно эпизодические
Во вторник, 9 марта, состоится матч 23–го тура Украинской Премьер–лиги, в котором отношения выяснят «Днепр-1» и «Заря» Луганск. Поединок пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена». Начало – в 13:00 по киевскому времени.
Днепр-1
Команда «Днепр-1» в турнирной таблице УПЛ занимает 4–е место. В 22 матчах днепряне набрали 42 очка – 12 побед, 6 ничьих, 4 поражения.
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На почин 2024 года «Днепр-1» сыграл вничью 1:1 с «Минаем», после чего добился минимальной победы 1:0 в поединке с «Оболонью». Затем у подопечных Юрия Максимова случилось поражение в игре с «Рухом» - 0:1.
После такого разнообразия результатов «Днепр-1» поделил в Черкассах очки с ЛНЗ (1:1). Это была игра перед мартовской паузой на матчи сборных команд. А после перерыва днепряне в Ковалевке обыграли «Колос» - 2:0.
Не лишним будет заметить, что «Днепр-1» в турнирной таблице УПЛ по достижениям на своем поле занимает в настоящий момент 5-е место. В 11 играх он набрал 18 очков – 5 побед, 3 ничьи, 3 поражения. Выше днепрян находятся «Шахтер» (28 домашних пунктов), «Динамо» (24), «Кривбасс» (23) и «Черноморец» (19).
Заря
Луганская «Заря» в турнирной таблице УПЛ занимает 12-е место. В 19 матчах она набрала 22 очка – 5 побед, 7 ничьи, 8 поражений.
2024 год луганчане начали с победы над «Ворсклой» со счетом 1:0. После этого они сыграли вничью 0:0 с «Александрией», а затем в номинально домашнем поединке обыграли «Минай» – 2:0.
Перед международной паузой в марте «Заря» нанесла визит киевскому «Динамо». Это был поединок 21-го тура сезона. Луганчане сыграли молодежным составом и потерпели поражение со счетом 0:2.
Сразу после матчей сборных команд «Заря» провела календарный поединок с «Металлистом 1925» и добилась победы со счетом 2:1. Автором победного дубля в составе луганской команды стал нападающий Герреро. Затем луганчане в отложенной встрече 6-го тура сезона в Киев вновь выяснили отношения с «Динамо» и проиграли на этот раз по-крупному – 0:3.
Статистика матчей
«Днепр-1» и «Заря» провели между собой в УПЛ 8 матчей. На счету днепровской команды две победы, у луганчан – пять, одна игра завершилась вничью.
В матче первого круга нынешнего сезона «Днепр-1» переиграл «Зарю» на выезде со счетом 1:0. На 23-й минуте гол забил Когут.
Ориентировочные составы:
«Днепр-1»: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Леднев, Филиппов.
«Заря»: Сапутин – Бутко, Джордан, Батагов, Вантух, Башич, Яцык, Антюх, Чурко, Кирюханцев, Ндур.
Прогноз на противостояние
Команда из Днепра является фаворитом матча. По большому счету, это более чем обоснованное утверждение, если брать в расчет сегодняшние реалии в таблице УПЛ и последние результаты. Плюс – подопечные Юрия Максимова будут играть на своем поле.
«Днепр-1» должен выиграть. Это даже не обсуждается. Другое дело, что подопечные Юрия Коваля могут навязать соперникам достаточное неприятное сопротивление и минимум на один гол в ответ наиграть.
9 апреля, вторник
|«Днепр-1» – «Заря»
|Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 13:00
|ТВ–трансляция на 2+2 и YouTube–канале Football Hub
|Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
|ДНЕПР-1 – ЗАРЯ. ОНЛАЙН–ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Прогноз Sport.ua – 3:1
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