Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Днепр-1
09.04.2024 13:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 14:50 | Обновлено 08 апреля 2024, 14:58
218
0

Днепр-1 – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Днепряне, если и испытают проблемы с луганчане, то исключительно эпизодические

08 апреля 2024, 14:50 | Обновлено 08 апреля 2024, 14:58
218
0
Днепр-1 – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

Во вторник, 9 марта, состоится матч 23–го тура Украинской Премьер–лиги, в котором отношения выяснят «Днепр-1» и «Заря» Луганск. Поединок пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена». Начало – в 13:00 по киевскому времени.

Днепр-1

Команда «Днепр-1» в турнирной таблице УПЛ занимает 4–е место. В 22 матчах днепряне набрали 42 очка – 12 побед, 6 ничьих, 4 поражения.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На почин 2024 года «Днепр-1» сыграл вничью 1:1 с «Минаем», после чего добился минимальной победы 1:0 в поединке с «Оболонью». Затем у подопечных Юрия Максимова случилось поражение в игре с «Рухом» - 0:1.

После такого разнообразия результатов «Днепр-1» поделил в Черкассах очки с ЛНЗ (1:1). Это была игра перед мартовской паузой на матчи сборных команд. А после перерыва днепряне в Ковалевке обыграли «Колос» - 2:0.

Не лишним будет заметить, что «Днепр-1» в турнирной таблице УПЛ по достижениям на своем поле занимает в настоящий момент 5-е место. В 11 играх он набрал 18 очков – 5 побед, 3 ничьи, 3 поражения. Выше днепрян находятся «Шахтер» (28 домашних пунктов), «Динамо» (24), «Кривбасс» (23) и «Черноморец» (19).

Заря

Луганская «Заря» в турнирной таблице УПЛ занимает 12-е место. В 19 матчах она набрала 22 очка – 5 побед, 7 ничьи, 8 поражений.

2024 год луганчане начали с победы над «Ворсклой» со счетом 1:0. После этого они сыграли вничью 0:0 с «Александрией», а затем в номинально домашнем поединке обыграли «Минай» – 2:0.

Перед международной паузой в марте «Заря» нанесла визит киевскому «Динамо». Это был поединок 21-го тура сезона. Луганчане сыграли молодежным составом и потерпели поражение со счетом 0:2.

Сразу после матчей сборных команд «Заря» провела календарный поединок с «Металлистом 1925» и добилась победы со счетом 2:1. Автором победного дубля в составе луганской команды стал нападающий Герреро. Затем луганчане в отложенной встрече 6-го тура сезона в Киев вновь выяснили отношения с «Динамо» и проиграли на этот раз по-крупному – 0:3.

Статистика матчей

«Днепр-1» и «Заря» провели между собой в УПЛ 8 матчей. На счету днепровской команды две победы, у луганчан – пять, одна игра завершилась вничью.

В матче первого круга нынешнего сезона «Днепр-1» переиграл «Зарю» на выезде со счетом 1:0. На 23-й минуте гол забил Когут.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Леднев, Филиппов.

«Заря»: Сапутин – Бутко, Джордан, Батагов, Вантух, Башич, Яцык, Антюх, Чурко, Кирюханцев, Ндур.

Прогноз на противостояние

Команда из Днепра является фаворитом матча. По большому счету, это более чем обоснованное утверждение, если брать в расчет сегодняшние реалии в таблице УПЛ и последние результаты. Плюс – подопечные Юрия Максимова будут играть на своем поле.

«Днепр-1» должен выиграть. Это даже не обсуждается. Другое дело, что подопечные Юрия Коваля могут навязать соперникам достаточное неприятное сопротивление и минимум на один гол в ответ наиграть.

9 апреля, вторник

«Днепр-1» – «Заря»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 13:00
ТВ–трансляция на 2+2 и YouTube–канале Football Hub
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
ДНЕПР-1 – ЗАРЯ. ОНЛАЙН–ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 3:1
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. Снова парашютом! Ярмоленко забил второй гол по возвращении
Два дубля, эпический финал. Полесье удержало победу над Минаем
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
прогнозы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1 - Заря Днепр-1 Заря Луганск
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Футбол | 08 апреля 2024, 07:12 16
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине

Серж Орье призвал украинца вернуться на родину

В день прилета воспитанников Кривбасса пытался переманить украинский гранд
Футбол | 08 апреля 2024, 13:12 6
В день прилета воспитанников Кривбасса пытался переманить украинский гранд
В день прилета воспитанников Кривбасса пытался переманить украинский гранд

Олег Чайка возмущен таким поведением неназванного клуба

ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед
Футбол | 07.04.2024, 20:18
ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед
ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед
Стала известна оценка Мудрика за 17 минут в матче Шеффилд Юнайтед – Челси
Футбол | 07.04.2024, 22:21
Стала известна оценка Мудрика за 17 минут в матче Шеффилд Юнайтед – Челси
Стала известна оценка Мудрика за 17 минут в матче Шеффилд Юнайтед – Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон был оштрафован еще на два очка в АПЛ
Футбол | 08.04.2024, 16:21
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон был оштрафован еще на два очка в АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон был оштрафован еще на два очка в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
06.04.2024, 19:55 1
Футбол
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
07.04.2024, 16:11 5
Футбол
Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса
Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса
07.04.2024, 07:29
Другие виды
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
06.04.2024, 22:51 7
Футбол
Побил рекорд Федерера. Джокович установил высшее достижение тура
Побил рекорд Федерера. Джокович установил высшее достижение тура
07.04.2024, 08:32
Теннис
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
07.04.2024, 20:38 5
Другие виды
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
07.04.2024, 16:51 2
Бокс
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
06.04.2024, 18:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем