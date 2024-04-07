Во вторник, 9 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Днепр-1» и «Заря» Луганск.

Игра пройдет в Днепре на «Днепр-Арене».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

«Днепр-1» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 42 очка после 22 игр. У «Зари» 22 пункта после 20 игр и 12-я позиция.

Видеотрансляцию матча «Днепр-1» – «Заря» проводят телеканал УНІАН и YouTube-канал Football Hub.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Днепр-1 – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция