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Чемпионат Украины
Днепр-1
09.04.2024 13:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 14:27 | Обновлено 07 апреля 2024, 14:28
358
0

Днепр-1 – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 апреля в 13:00 матч 23-го тура УПЛ

07 апреля 2024, 14:27 | Обновлено 07 апреля 2024, 14:28
358
0
Днепр-1 – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

Во вторник, 9 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Днепр-1» и «Заря» Луганск.

Игра пройдет в Днепре на «Днепр-Арене».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

«Днепр-1» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 42 очка после 22 игр. У «Зари» 22 пункта после 20 игр и 12-я позиция.

Видеотрансляцию матча «Днепр-1» – «Заря» проводят телеканал УНІАН и YouTube-канал Football Hub.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Днепр-1 – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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