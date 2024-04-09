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Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 23:20 |
517
0

Степаненко легенда, Ярмоленко бомбардир, осечка Динамо, победа Полесья

Самые интересные события 23-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

09 апреля 2024, 23:20 |
517
0
Степаненко легенда, Ярмоленко бомбардир, осечка Динамо, победа Полесья
ФК Динамо

Тур растянулся на четыре дня. Начался в субботу, а завершился во вторник. В центральном поединке тура «Шахтер» победил «Рух». А вот ближайшие преследователи чемпионов страны – «Динамо» и «Кривбасс» – оступились. Киевляне поделили очки с ЛНЗ, а подопечные Вернидуба сыграли вничью с «Ворсклой». Не выиграл и «Днепр-1»: команда Максимова сыграла вничью с «Зарей».

«Полесье» наконец-то добыло первую победу в весенней части чемпионата. А вот «Металлист 1925» весной пока что без побед.

Разгром тура

В лобовом матче за выживание в Ровно встретились «Верес» и «Оболонь». Киевская команда известна своей неуступчивостью и колючестью, но не в этот раз. Потому что в этот раз «пивовары» проиграли без шансов. В первую очередь потому, что весьма неплохо сыграл «Верес». Команда Шандрука сподобилась сразу на три сухих мяча. И после этой уверенной победы обошла в турнирной таблице «Оболонь».

Голы тура

Красивым мячом порадовал болельщиков «Вереса» полузащитник «народной команды» Яго Сикейра. За четыре минуты до окончания основного времени поединка бразильцу удался отменный удар с линии штрафной площади в левую от голкипера «девятку». Без малейший шансов для Кичака.

Настоящий шедевр «нарисовал» и форвард «Металлиста 1925» Борячук в матче против «Колоса». В дебюте второго тайма Андрею удался сильный и точный удар метров из 25-ти в верхний угол ворот. И в этом случае голкипер был бессильным.

Бессильным оказался и вратарь «Шахтера» Ризнык в моменте, когда в его ворота забивал форвард «Руха» Таллес. Бразильцу удался филигранный удар с угла штрафной площади в дальнюю «девятку».

Расстройство тура

После матча против «Александрии» главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук поблагодарил своих подопечных за игру. И отчитал болельщиков своей команды: «Мне это немножко наболело. Я сегодня разочарован нашими болельщиками на стадионе, признаюсь. Сегодня был тот момент, когда нам как никогда была нужна их поддержка, а не их, блин, критика. Так что я ужасно этим моментом расстроен».

Респект тура

Перед матчем против «Металлиста 1925», который состоялся в Ковалевке, футболисты «Колоса» отдали честь сопернику, представлявшему Харьков. Они вышли на поединок с национальным флагом, на котором было написано «Харьков – город герой!».

ФК Колос

Антирекорд тура

«Металлист 1925» пробивает очередное дно. После ничьей с «Колосом» серия без побед харьковской команды достигла 11 матчей. Новый антирекорд «25-х». То ли еще будет?

Матч тура

На «Арене Львов» встретились лидер и команда, не признающая авторитетов: «Шахтер» против «Руха». Действующий чемпион очень активно начал матч. И к 16 минуте уже вел в два мяча. Оба на счету Бондаренко. Но нынешний «Шахтер» – команда весьма непредсказуемая. Видимо, дончане решили, что 2:0 – это уже победа, и сбавили обороты. Но «Рух» белый флаг не выбросил. И Таллес отличным ударом сократил разрыв в счете. Но на большее номинальных гостей не хватило. В середине второго тайма Зубков точным ударом снял все вопросы о победителе матча.

Юбиляр тура

Матч против «Руха» стал по-настоящему знаковым для полузащитника «Шахтера» Тараса Степаненко. Капитан «горняков» провел 500 поединок в карьере (с учетом всех турниров). Настоящая легенда отечественного футбола.

Дубли тура

Сразу два дубля было зафиксировано в матче «Минай» – «Полесье». По два мяча забили форварды каждой из команд – Луифер за житомирскую, а Устименко – за закарпатскую. Победителем негласного соревнования можно считать нападающего «Полесья», ибо его команда наконец-то добыла победу. За житомирян забивал еще Мустафаев. Это первая победа «Полесья» с ноября прошлого года.

Сенсация тура

«Динамо» – единственная команда в нынешнем чемпионате, пытающаяся навязать «Шахтеру» борьбу за чемпионство. В то время как ЛНЗ – заправский середняк. Однако добыть дежурные три очка в игре против середняка киевлянам не удалось. Они первыми забили гол, но затем почему-то отдали инициативу сопернику. И соперник их наказал. Несмотря на то, что в запасе у подопечных Шовковского был целый тайм, выжать из него максимум «бело-синим» не удалось. Матч так и завершился результативной ничьей.

Цифра тура

Полузащитник «Динамо» Ярмоленко демонстрирует неплохую форму после того, как восстановился после сложной травмы. В игре против ЛНЗ Андрей отличился забитым мячом. Теперь на его счету уже 105 голов в чемпионатах страны. В историческом споре бомбардиров динамовский капитан делит четвертое место с бывшим форвардом «Шахтера» и «Днепра» Андреем Воробьем.

ФК Динамо

Ошибка тура

Футболисты ЛНЗ в игре против «Динамо» отыгрались благодаря роковой ошибке голкипера «бело-синих» Нещерета. Руслан не смог зафиксировать мяч после подачи Рыбалки с углового. Динамовский голкипер лишь переправил футбольный снаряд на дальнюю штангу, где этим подарком воспользовался Салиху.

Откровение тура

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб после ничейного поединка с «Ворсклой» объяснил, почему его команда не смогла выиграть: «После перерыва «Ворскла» играла в пять защитников, и, честно говоря, я такого не помню от них. Все по линии мяча. У них была конкретная задача: выстоять и не пропустить, чего они и достигли. А мы не забили. Хотя были классные моменты».

Травма тура

Ключевой полузащитник «Днепра-1» Пихаленок травмировался в матче против «Зари». Александр был заменен уже на седьмой минуте поединка. Вместо него на поле вышел Очеретько. Пока что неизвестно, насколько сложная травма у днепровского опорника.

СК Днепр-1

Ничья тура

Увлекательное и интригующее зрелище выдали «Днепр-1» и «Заря». Пока что действующие вице-чемпион и бронзовый призер устроили голевую перестрелку. В начале второго тайма днепряне быстро забили два мяча. Но затем так же быстро луганчане счет сравняли. И все это – за 14 минут.

Символическая сборная тура

Кучеренко – Кирюханцев, Сваток, Стецьков, Путря – Бондаренко, Штогрин, Янаков, Зубков – Борячук, Луифер.

По теме:
Дно Металлиста 1925, разгромы от Динамо и Шахтера, возвращение Ярмоленко
Демарш Зари, кризис Полесья и Металлиста 1925, спасение Кривбасса
Осечка Динамо, волевая победа Шахтера, поражения Днепра-1 и Полесья
обзор тура УПЛ статьи эксклюзив
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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