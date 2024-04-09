Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Суперкамбек мужа Свитолиной. Монфис впервые с 2016 года выиграл в Монако
ATP
09 апреля 2024, 21:11 | Обновлено 09 апреля 2024, 21:14
1480
1

Суперкамбек мужа Свитолиной. Монфис впервые с 2016 года выиграл в Монако

Гаэль обыграл Александара Вукича в 1/32 финала Мастерса в Монте-Карло

09 апреля 2024, 21:11 | Обновлено 09 апреля 2024, 21:14
1480
1
Суперкамбек мужа Свитолиной. Монфис впервые с 2016 года выиграл в Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 40) успешно стартовал на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло (Монако).

В 1/32 финала Мастерса француз в трех сетах выиграл у Александара Вукича (Австралия, ATP 65) за 2 часа и 15 минут.

АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/32 финала

Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Александар Вукич (Австралия) [LL] – 6:7 (7:9), 6:3, 7:5

Это была вторая встреча теннисистов. Монфис выиграл 2-й очный поединок.

В третьей партии Монфис уступал 1:4 с двумя брейками, но сумел все-таки вырвать победу у австралийца.

Во 2-м раунде Гаэль сыграет против 4-го сеяного Даниила Медведева.

Француз впервые с 2016 года играет в Монте-Карло. 8 лет назад Монфис дошел до финала тысячника, где уступил Рафаэля Надалю.

Ранее свой стартовый матч в Монако выиграл Новак Джокович.

monfis-vukich-mont-karlo-09042024
monfis-vukich-mont-karlo-09042024-foto-1
monfis-vukich-mont-karlo-09042024-foto-2
monfis-vukich-mont-karlo-09042024-foto-3
monfis-vukich-mont-karlo-09042024-foto-4

Хайлайты матча Гаэль Монфис – Александар Вукич

По теме:
ВИДЕО. Джокович разгромил россиянина на Мастерсе в Монте-Карло
Алькарас второй год подряд не сыграет на престижном турнире в Монте-Карло
ФОТО. Утверждена новая форма сборной Украины по биатлону
Александар Вукич Гаэль Монфис ATP Монте-Карло фото фотогалерея
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван главный претендент на Золотой мяч. В рейтинге есть Роналду и Месси
Футбол | 09 апреля 2024, 00:47 13
Назван главный претендент на Золотой мяч. В рейтинге есть Роналду и Месси
Назван главный претендент на Золотой мяч. В рейтинге есть Роналду и Месси

Портал Goal обнародовал рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч»

Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
Футбол | 08 апреля 2024, 23:51 1
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне

Артем, в первую очередь, надеется выступить в Лиге чемпионов

Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча
Футбол | 08.04.2024, 21:35
Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча
Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча
Две тревоги, голевой блиц, травма лидера. Днепр-1 поделил очки с Зарей
Футбол | 09.04.2024, 16:39
Две тревоги, голевой блиц, травма лидера. Днепр-1 поделил очки с Зарей
Две тревоги, голевой блиц, травма лидера. Днепр-1 поделил очки с Зарей
Сачко с камбеком выиграл у итальянца за 3 часа на старте турнира в Мадриде
Теннис | 09.04.2024, 20:20
Сачко с камбеком выиграл у итальянца за 3 часа на старте турнира в Мадриде
Сачко с камбеком выиграл у итальянца за 3 часа на старте турнира в Мадриде
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
olex.mykhailov
Монфісенко🇺🇦
Ответить
0
Login_loginchuck
Попал монфис конечно под раздачу, но болеем за него
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль
Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль
07.04.2024, 19:26 7
Футбол
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
08.04.2024, 07:12 35
Футбол
Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ
Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ
08.04.2024, 17:39 392
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
08.04.2024, 12:00 1
Футбол
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
09.04.2024, 00:31 10
Футбол
Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ
Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ
08.04.2024, 21:05 2
Футбол
Провал украинок в Чарльстоне, финал сестер Киченок, безумный теннис Коллинс
Провал украинок в Чарльстоне, финал сестер Киченок, безумный теннис Коллинс
08.04.2024, 07:00 9
Теннис
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
07.04.2024, 16:11 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем