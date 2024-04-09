Суперкамбек мужа Свитолиной. Монфис впервые с 2016 года выиграл в Монако

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 40) успешно стартовал на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло (Монако).

В 1/32 финала Мастерса француз в трех сетах выиграл у Александара Вукича (Австралия, ATP 65) за 2 часа и 15 минут.

АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/32 финала

Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Александар Вукич (Австралия) [LL] – 6:7 (7:9), 6:3, 7:5

Это была вторая встреча теннисистов. Монфис выиграл 2-й очный поединок.

В третьей партии Монфис уступал 1:4 с двумя брейками, но сумел все-таки вырвать победу у австралийца.

Во 2-м раунде Гаэль сыграет против 4-го сеяного Даниила Медведева.

Француз впервые с 2016 года играет в Монте-Карло. 8 лет назад Монфис дошел до финала тысячника, где уступил Рафаэля Надалю.

Ранее свой стартовый матч в Монако выиграл Новак Джокович.

Хайлайты матча Гаэль Монфис – Александар Вукич