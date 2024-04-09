Лидер рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) успешно стартовал на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло (Монако).

В 1/16 финала Мастерса серб в двух сетах разгромил «нейтрального» теннисиста Романа Сафиуллина (АТР 41) за 1 час и 11 минут.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/16 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Роман Сафиуллин – 6:1, 6:2

Это была вторая встреча теннисистов. Новак выиграл оба поединка.

Джокович дважды брал титул на кортах Монте-Карло: в 2013 и 2015 годах.

Для Новака это 115-я стартовая победа на Мастерсах. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Рафаэлем Надалем.

В 1/8 финала он встретится с победителем встречи Артур Фис – Лоренцо Музетти.

ВИДЕО. Джокович разгромил россиянина на Мастерсе в Монте-Карло