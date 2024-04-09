ВИДЕО. Джокович разгромил россиянина на Мастерсе в Монте-Карло
Новак в 1/16 финала выиграл у Романа Сафиуллина в двух сетах
Лидер рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) успешно стартовал на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло (Монако).
В 1/16 финала Мастерса серб в двух сетах разгромил «нейтрального» теннисиста Романа Сафиуллина (АТР 41) за 1 час и 11 минут.
ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/16 финала
Новак Джокович (Сербия) [1] – Роман Сафиуллин – 6:1, 6:2
Это была вторая встреча теннисистов. Новак выиграл оба поединка.
Джокович дважды брал титул на кортах Монте-Карло: в 2013 и 2015 годах.
Для Новака это 115-я стартовая победа на Мастерсах. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Рафаэлем Надалем.
В 1/8 финала он встретится с победителем встречи Артур Фис – Лоренцо Музетти.
ВИДЕО. Джокович разгромил россиянина на Мастерсе в Монте-Карло
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