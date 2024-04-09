Источник: Динамо финансово стимулирует соперников Шахтера. Известны суммы

Украинский журналист Виктор Вацко рассказал, что гранды украинского футбола «Шахтер» и «Динамо» финансово стимулируют другие команды УПЛ.

«Знаю, что «Шахтер» стимулирует финансово команды УПЛ и речь идет не только о соперниках «Динамо», соперников «Кривбасса» «горняки» также стимулировали. Этим также и «Динамо» занимается, однако киевляне платят небольшую сумму – 1 миллион гривен, такой себе стимул», – рассказал Вацко.

Ранее стало известно, что «Шахтер» финансово стимулирует соперников «Динамо» и выплачивает в случае ничейного результата в матче с киевлянами командам 100 тысяч долларов, а за победу – 150 тысяч.