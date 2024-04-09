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  4. Источник: Динамо финансово стимулирует соперников Шахтера. Известны суммы
Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 20:17 | Обновлено 09 апреля 2024, 21:01
2597
16

Источник: Динамо финансово стимулирует соперников Шахтера. Известны суммы

«Шахтер» также стимулирует соперников киевлян

09 апреля 2024, 20:17 | Обновлено 09 апреля 2024, 21:01
2597
16
Источник: Динамо финансово стимулирует соперников Шахтера. Известны суммы
ФК Динамо

Украинский журналист Виктор Вацко рассказал, что гранды украинского футбола «Шахтер» и «Динамо» финансово стимулируют другие команды УПЛ.

«Знаю, что «Шахтер» стимулирует финансово команды УПЛ и речь идет не только о соперниках «Динамо», соперников «Кривбасса» «горняки» также стимулировали. Этим также и «Динамо» занимается, однако киевляне платят небольшую сумму – 1 миллион гривен, такой себе стимул», – рассказал Вацко.

Ранее стало известно, что «Шахтер» финансово стимулирует соперников «Динамо» и выплачивает в случае ничейного результата в матче с киевлянами командам 100 тысяч долларов, а за победу – 150 тысяч.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига стимулирование соперников Виктор Вацко
Источник Вацко Live
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Комментарии 16
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shakhtarforewer
Ай яй яй, як же так можна)
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+2
Burevestnik
головне, що стимулювання йде через банківську систему і
з тих отриманих коштів платять податки...          
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+1
AK.228
Фаня зі шпротом - стимулюють один одного… таке життя 
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+1
Max-Morlock
Днепродин стимулирует соперников Кривбасса и наоборот.  И в этом однократность  бытия
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+1
SandroKing
Краще б тренера нормального підписали ніж гроші тринькати.
Ответить
+1
AK.228
Суркіс олігарх поменше … 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
Жлобы эти суркисы. Вместе с каломоем ограбили Приват на несколько лярдов зелени. Могли бы и побольше платить.
Ответить
-1
Milan1990
Шикарный заголовок. Речь в статье о больших суммах , ко орые платит Шахтёр, а в заголовке - динамо стимулирует соперников шахтера) клоуны)
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-2
Sergio
чисто даунецький заголовок
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-2
Показать Скрыть 5 ответов
fedd1979
З одного боку - розповіді про малі бюджети укр. клубів, з іншого - про "невеликий" мільйон. Але важливіше те, що "Динамо" не може своїх гравців простимулювати, судячи по грі з Черкасами. Про що мова? На холєри їм?
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-2
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