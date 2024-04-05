Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
Клуб готов платить 100-150 тысяч долларов
По информации ТаТоТаке, «Шахтер» в чемпионской гонке с «Динамо» стимулирует соперников киевлян, чтобы они с еще большим желанием отбирали очки у команды Александра Шовковского.
Сообщается, что в случае ничейного результата в матче с «Динамо» команда получит 100 тысяч (очевидно, долларов), а за победу соперник киевлян получит 150 тысяч.
Пока что получить вознаграждение удалось только «Вересу», который во второй части сезона сыграл с «Динамо» 1:1.
В турнирной таблице «Шахтер» лидирует, опережая киевлян на два очка. Чемпионство в УПЛ важно не только статусом, но и возможным прямым выходом в Лигу чемпионов.
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