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  4. Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 18:11 |
3192
32

Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы

Клуб готов платить 100-150 тысяч долларов

05 апреля 2024, 18:11 |
3192
32
Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
ФК Динамо Киев

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» в чемпионской гонке с «Динамо» стимулирует соперников киевлян, чтобы они с еще большим желанием отбирали очки у команды Александра Шовковского.

Сообщается, что в случае ничейного результата в матче с «Динамо» команда получит 100 тысяч (очевидно, долларов), а за победу соперник киевлян получит 150 тысяч.

Пока что получить вознаграждение удалось только «Вересу», который во второй части сезона сыграл с «Динамо» 1:1.

В турнирной таблице «Шахтер» лидирует, опережая киевлян на два очка. Чемпионство в УПЛ важно не только статусом, но и возможным прямым выходом в Лигу чемпионов.

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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 32
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PUMA
Только сейчас дошли руки посмотреть выпуск Вацка. С 20 до 27 минуты прямо в десятку 
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+3
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Pavel_i_CO
Очкують щури ордловські
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+3
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Александр Шевченко
Удачи Руху в следующем туре, против этих наперсточников. Рыжий ублюдок лучше бы эти деньги на ЗСУ потратил, или на восстановление своего ДЭТЕК, говорят, что кацапы 80 процентов его расхерячили. А потом кроты сокрушаются, чего за них только три человека тут на сайте болеют и свистят болельщики во Львове, когда Судаков гол забивает, при чем довольно красивый гол забил, но освистали его знатно.
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
ĴØЌÉŔ
Уровень команд настолько низкий что даже большие деньги не могут их заставить хоть какую-то борьбу навязать динамо 
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+2
Saar
КротоЛузери
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+2
zhyr
Таким чином вони роблять свого суперника сильнішим. 
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+1
D1927K
Пума, я надіюсь ти поговорив з федором ака😂?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
ZANREGENT1993
А зачем тогда играть? Сразу кротам отдайте Кубок,Суперкубок и ЧУ и всё
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+1
Показать Скрыть 7 ответов
yurchik553
Як взагалі можуть бути якісь спортивні змагання і витрачатися колосальні гроші коли кожен день війна і рашисти просуваються??? 
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0
UN
ТаТоТаке - источник тупости.)))  Во всём мире и во всех спортах стимулируют соперников противника.
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0
Fitness.sports
Кто бы сомневался, эта статья для запасного, Дмитрия и отсосити.
Но в оправдание скажу это здоровая практика европейского футбола о 
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0
PUMA
Мужики можете мне объяснить как можна будет кинуть фотку на сайт? Я сегодня купил билеты на матч Фк Ворсклы-Фк Крысы на 14 апреля,хочу просто для уебана с ником ОТСОСИТИ послание отослать 
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-1
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AK.228
Це не дорого
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-2
odiniznashih
Прямой выход в ЛЧ светит только Шахтёру, а киевляне в пролете.
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-4
MrStepanovM .
ніхто і не сумнівається, це ніщеброди суркіси на таке неспроможні
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-5
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