Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» в чемпионской гонке с «Динамо» стимулирует соперников киевлян, чтобы они с еще большим желанием отбирали очки у команды Александра Шовковского.

Сообщается, что в случае ничейного результата в матче с «Динамо» команда получит 100 тысяч (очевидно, долларов), а за победу соперник киевлян получит 150 тысяч.

Пока что получить вознаграждение удалось только «Вересу», который во второй части сезона сыграл с «Динамо» 1:1.

В турнирной таблице «Шахтер» лидирует, опережая киевлян на два очка. Чемпионство в УПЛ важно не только статусом, но и возможным прямым выходом в Лигу чемпионов.