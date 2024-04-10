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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 01:23 | Обновлено 10 апреля 2024, 01:45
432
0

Это была суперночь Лиги чемпионов! Итоги первого игрового дня 1/4 финала

Оба поединка 9 апреля завершились яркими результативными ничьими

10 апреля 2024, 01:23 | Обновлено 10 апреля 2024, 01:45
432
0
Это была суперночь Лиги чемпионов! Итоги первого игрового дня 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко (слева)

Вечером 9 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В Лондоне встречались «Арсенал» и «Бавария». Боевой матч завершился вничью (2:2). Украинский футболист канониров Александр Зинченко вышел на поле после перерыва.

В Мадриде яркий матч устроили «Реал» и «Манчестер Сити». Команды обменялись тремя забитыми мячами (3:3). Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин сыграл весь матч и пропустил три гола.

Ответные поединки в этих парах пройдут 17 апреля в Мюнхене и Манчестере соответственно. 10 и 16 апреля по два матча проведут ПСЖ – Барселона, Атлетико Мадрид – Боруссия Дортмунд.

🏆 Лига чемпионов. 1/4 финала, первые матчи

9 апреля

  • 🔹 22:00. Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) – 2:2

⚽️ Голы: Сака, 12, Троссард, 76 – Гнабри, 18, Кейн, 32 (пен)

  • 🔹 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:3

⚽️ Голы: Диаш, 12 (автогол), Родриго, 14, Вальверде, 79 – Бернарду Силва, 2, Фоден, 66, Гвардиол, 71.

10 апреля

  • 🔸 22:00. Атлетико Мадрид (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия)
  • 🔸 22:00. ПСЖ (Франция) – Барселона (Испания)

Результаты 1/4 финала

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Лига чемпионов статистические расклады Арсенал Лондон Бавария Александр Зинченко Арсенал - Бавария выбор редакции Реал Мадрид Реал - Манчестер Сити Манчестер Сити
Источник Sport.ua
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