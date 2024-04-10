Это была суперночь Лиги чемпионов! Итоги первого игрового дня 1/4 финала
Оба поединка 9 апреля завершились яркими результативными ничьими
Вечером 9 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В Лондоне встречались «Арсенал» и «Бавария». Боевой матч завершился вничью (2:2). Украинский футболист канониров Александр Зинченко вышел на поле после перерыва.
В Мадриде яркий матч устроили «Реал» и «Манчестер Сити». Команды обменялись тремя забитыми мячами (3:3). Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин сыграл весь матч и пропустил три гола.
Ответные поединки в этих парах пройдут 17 апреля в Мюнхене и Манчестере соответственно. 10 и 16 апреля по два матча проведут ПСЖ – Барселона, Атлетико Мадрид – Боруссия Дортмунд.
🏆 Лига чемпионов. 1/4 финала, первые матчи
9 апреля
- 🔹 22:00. Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) – 2:2
⚽️ Голы: Сака, 12, Троссард, 76 – Гнабри, 18, Кейн, 32 (пен)
- 🔹 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:3
⚽️ Голы: Диаш, 12 (автогол), Родриго, 14, Вальверде, 79 – Бернарду Силва, 2, Фоден, 66, Гвардиол, 71.
10 апреля
- 🔸 22:00. Атлетико Мадрид (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия)
- 🔸 22:00. ПСЖ (Франция) – Барселона (Испания)
Результаты 1/4 финала
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В матче было забито шесть голов
Английский гранд достиг принципиальной договоренности с Рубеном Аморимом