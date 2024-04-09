Сборная Украины WU-19 пропустила 5 мячей от Норвегии и выбыла в Лигу B

В чешском Хомутове молодежная женская сборная Украины WU-19 матчем против Норвегии завершила выступление во втором раунде отбора Евро-2024 WU-19 в Лиге А.

Подопечные Натальи Игнатович в группе А4 все три матча проиграли. В первом они потерпели поражение от Франции (0:2), а во втором – от Чехии (0:1).

9 апреля сине-желтые в Хомутове сыграли свой завершающий поединок на этой стадии соревнований против Норвегии. И на этот раз украинским девушкам не удалось одержать победу. Хет-трик Иды Натвик и голы Эммы Решане и Камиллы Мельгор принесли победу сборной Норвегии – 5:0.

Таким образом, сборная Украины WU-19 не набрала ни одного очка, заняла четвертое место в группе А4 и выбыла в Лигу В в цикле Евро-2025.

Путевку в финальный турнир Евро-2024 среди команд WU-19 от этого квартета получила Франция (9 очков из 9).

Квалификация Евро-2024 WU-19

3-й тур, 09.04.2024

Украина WU-19 – Норвегия WU-19 – 0:5 (0:2)

Голы: Натвик, 9, 51, 72, Решане, 19, Мельгор, 88.

Украина WU-19: Новикова, Радионова, Боровская (Луцан, 77), Заборовец, Птицына, Лиховид (Сербук, 46), Янева, Невар, Коротчук (Лузва, 59), Белова, Федоренко.

Норвегия WU-19: Бакке (Саннвик, 68), Слеммен (Гроссет, 55), Эйд, Свеннсен (Йоргенсен, 46), Свеннхейм, Нибру, Богере, Нильсен, Решане (Арнесен, 46), Натвик (Селен, 74) Мельгор.

Предупреждение: Свеннсен, 36.

Чехия – Франция – 0:5

Турнирная таблица