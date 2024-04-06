Сборная Украины WU-19 проиграла сверстницам из Чехии ключевой матч группы

Днем 6 апреля в чешских Блшанах молодежная женская сборная Украины WU-19 матчем против хозяек продолжила борьбу во втором раунде отбора Евро-2024 в Лиге А.

Подопечные Натальи Игнатович стартовали в группе А4 с поражения от команды Франции (0:2). Теперь же сине-желтые в Блшанах встречались с хозяйками квартета из Чехии.

Большую часть поединка команды провели на равных. Однако небольшое преимущество у Чехии все же было, и на 71-й минуте Сладка сумела отправить мяч в сетку. В итоге хозяйки одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Заключительный матч второго раунда отбора украинки будет проведен 9 апреля против команды Норвегии. Сине-желтым нужна только победа, чтобы не вылететь в Лигу B.

Евро-2024 WU-19. Второй раунд отбора. Группа А4

1-й тур, 03.04.2024

Франция – Украина – 2:0

Норвегия – Чехия – 4:0

2-й тур, 06.04.2024

Чехия WU-19 – Украина WU-19 – 1:0

Гол: Сладка, 71.

Чехия WU-19: Елькова, Полашкова, Обадалова, Баркова, Крейчева, Гореткиова (Сладка, 66), Бендова, Труксова (Главачева, 50), Кадлецова (Крутова, 66), Янчарова, Витгова (Матушкова, 86).

Украина WU-19: Новикова, Невар, Краснобородько, Боровская, Заборовец, Птицына, Сербук, Янева (Гончарук, 77), Белова, Радионова, Бондарева (Юзва, 46).

Предупреждение: Краснобородько, 45

Франция – Норвегия – 1:0

Турнирная таблица

3-й тур, 09.04.2024