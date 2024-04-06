Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины WU-19 проиграла сверстницам из Чехии ключевой матч группы
Молодежные турниры
06 апреля 2024, 18:23 | Обновлено 06 апреля 2024, 18:39
167
1

Сборная Украины WU-19 проиграла сверстницам из Чехии ключевой матч группы

В поединке квалификации Евро-2024 WU-19 был определен аутсайдер

06 апреля 2024, 18:23 | Обновлено 06 апреля 2024, 18:39
167
1
Сборная Украины WU-19 проиграла сверстницам из Чехии ключевой матч группы
УАФ

Днем 6 апреля в чешских Блшанах молодежная женская сборная Украины WU-19 матчем против хозяек продолжила борьбу во втором раунде отбора Евро-2024 в Лиге А.

Подопечные Натальи Игнатович стартовали в группе А4 с поражения от команды Франции (0:2). Теперь же сине-желтые в Блшанах встречались с хозяйками квартета из Чехии.

Большую часть поединка команды провели на равных. Однако небольшое преимущество у Чехии все же было, и на 71-й минуте Сладка сумела отправить мяч в сетку. В итоге хозяйки одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Заключительный матч второго раунда отбора украинки будет проведен 9 апреля против команды Норвегии. Сине-желтым нужна только победа, чтобы не вылететь в Лигу B.

Евро-2024 WU-19. Второй раунд отбора. Группа А4

1-й тур, 03.04.2024

  • Франция – Украина – 2:0
  • Норвегия – Чехия – 4:0

2-й тур, 06.04.2024

Чехия WU-19 – Украина WU-19 – 1:0

Гол: Сладка, 71.

Чехия WU-19: Елькова, Полашкова, Обадалова, Баркова, Крейчева, Гореткиова (Сладка, 66), Бендова, Труксова (Главачева, 50), Кадлецова (Крутова, 66), Янчарова, Витгова (Матушкова, 86).

Украина WU-19: Новикова, Невар, Краснобородько, Боровская, Заборовец, Птицына, Сербук, Янева (Гончарук, 77), Белова, Радионова, Бондарева (Юзва, 46).

Предупреждение: Краснобородько, 45

Франция – Норвегия – 1:0

Турнирная таблица

3-й тур, 09.04.2024

  • 17:00. Чехия – Франция
  • 17:00. Украина – Норвегия

По теме:
Женская сборная Украины WU-19 начала отбор к Евро-2024 с поражения
ИГНАТОВИЧ: «Во втором раунде уровень соперниц совсем другой, чем в первом»
Украинские арбитры получили назначения на матчи отбора к Евро-2024 WU-19
женская сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу WU-19 Наталья Игнатович Чехия - Украина женская сборная Чехии по футболу
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
Теннис | 06 апреля 2024, 06:15 3
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне

Людмила и Надежда сумели обыграть Мелихар и Перес в трех сетах за 2 часа и 12 минут

Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
Теннис | 06 апреля 2024, 08:05 2
Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне

Мария Саккари выбила Веронику Кудерметову, Дарья Касаткина обыграла Жаклин Кристиан

Легенда бокса назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри
Бокс | 05.04.2024, 21:05
Легенда бокса назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри
Легенда бокса назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри
Наконец-то прорвало. Верес разгромил Оболонь в лобовой битве аутсайдеров
Футбол | 06.04.2024, 17:25
Наконец-то прорвало. Верес разгромил Оболонь в лобовой битве аутсайдеров
Наконец-то прорвало. Верес разгромил Оболонь в лобовой битве аутсайдеров
Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой
Бокс | 06.04.2024, 13:30
Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой
Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kamon
К сожалению вылетят, против Норвегии не единого шанса нет, надо было у Чехии выигрывать
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
04.04.2024, 20:40 99
Футбол
Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея
Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея
06.04.2024, 03:59
Футбол
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
05.04.2024, 11:31 26
Футбол
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
05.04.2024, 04:05 18
Теннис
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
05.04.2024, 16:05 9
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
04.04.2024, 18:15 1
Футбол
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
05.04.2024, 21:06
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем