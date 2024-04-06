Сборная Украины WU-19 проиграла сверстницам из Чехии ключевой матч группы
В поединке квалификации Евро-2024 WU-19 был определен аутсайдер
Днем 6 апреля в чешских Блшанах молодежная женская сборная Украины WU-19 матчем против хозяек продолжила борьбу во втором раунде отбора Евро-2024 в Лиге А.
Подопечные Натальи Игнатович стартовали в группе А4 с поражения от команды Франции (0:2). Теперь же сине-желтые в Блшанах встречались с хозяйками квартета из Чехии.
Большую часть поединка команды провели на равных. Однако небольшое преимущество у Чехии все же было, и на 71-й минуте Сладка сумела отправить мяч в сетку. В итоге хозяйки одержали минимальную победу со счетом 1:0.
Заключительный матч второго раунда отбора украинки будет проведен 9 апреля против команды Норвегии. Сине-желтым нужна только победа, чтобы не вылететь в Лигу B.
Евро-2024 WU-19. Второй раунд отбора. Группа А4
1-й тур, 03.04.2024
- Франция – Украина – 2:0
- Норвегия – Чехия – 4:0
2-й тур, 06.04.2024
Чехия WU-19 – Украина WU-19 – 1:0
Гол: Сладка, 71.
Чехия WU-19: Елькова, Полашкова, Обадалова, Баркова, Крейчева, Гореткиова (Сладка, 66), Бендова, Труксова (Главачева, 50), Кадлецова (Крутова, 66), Янчарова, Витгова (Матушкова, 86).
Украина WU-19: Новикова, Невар, Краснобородько, Боровская, Заборовец, Птицына, Сербук, Янева (Гончарук, 77), Белова, Радионова, Бондарева (Юзва, 46).
Предупреждение: Краснобородько, 45
Франция – Норвегия – 1:0
Турнирная таблица
3-й тур, 09.04.2024
- 17:00. Чехия – Франция
- 17:00. Украина – Норвегия
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