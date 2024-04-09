Юношеская сборная Украины U-17 в первом спарринге одолела команду Кипра

Юношеская сборная Украины U-17 провела первый товарищеский матч со сверстниками из Кипра.

Украинские футболисты (не старше 2007 г.р.) готовятся к финальной части Евро-2024 U-17, начали кратковременный сбор, во время которого проводит два спарринга (9 и 11 апреля) со сверстниками из Кипра.

Именно островяне являются хозяевами предстоящего чемпионата Европы. Кроме того, сборные Украины и Кипра будут выступать в одной группе, поэтому это хороший повод для подопечных Юрия Мороза присмотреться к сопернику.

Первая игра проходила в Сотире. Сине-желтые одержали победу со счетом 2:0 благодаря точным ударам Никиты Шелекеты и Ивана Денисова.

Второй товарищеский матч между командами состоится 11 апреля в Ларнаке, начало – в 16:30 по Киеву.

Товарищеский матч юношеских сборных

Первая игра. Кипр, 09.04.2024

Кипр U-17 – Украина U-17 – 0:2 (0:1)

Голы: Шелекета, 38, Денисов, 67.

Кипр U-17: Михос (Папахараламбус, 77), Хараламбус (С. Димостенус, 85), Строту (Псилогенис, 62), Евангелию (Р. Димостенус, 62), К. Иоанну (Лисандру, 46), П. Иоанну (Панаги, 85), Циорцис (Сотириу, 77), Хацилефтери (Ваттис, 62), Михалас (Ставринидис, 62), Вассилиу (Петусис, 77), Николау (Лукаидис, 77).

Украина U-17: Макаренко, Бондарь (Рябоконь, 75), Гармаш (Тютюнов, 61), Третьяк (Баршак, 61), Шелекета (Андрейко, 75), Дегтярь (Данковский, 61), Угринчук, Бойко, Цымбалюк (Денисов, 61), Попов (Зудин, 81), Кривцов.