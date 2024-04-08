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08 апреля 2024, 11:29 | Обновлено 08 апреля 2024, 11:35
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0

Определен состав сборной Украины U-17 на сбор на Кипре

Команда готовится к Евро-2024

08 апреля 2024, 11:29 | Обновлено 08 апреля 2024, 11:35
170
0
Определен состав сборной Украины U-17 на сбор на Кипре
УАФ

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2007 года рождения) начала кратковременный сбор на Кипре.

Это этап подготовки коллектива к финальной части Евро-2024 (U-17). Во время сбора подопечные Юрия Мороза проведут два спарринга (9-го и 11 апреля) со сверстниками с Кипра.

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Александр Харечко («Рух» Львов), Назар Макаренко («Днепр-1» Днепр).

Защитники: Евгений Бойко, Демьян Третьяк (оба – «Динамо» Киев), Максим Баршак («Рух» Львов), Егор Данковский, Никита Шелекета (оба – «Шахтер» Донецк), Кирилл Дигтярь («Металлист» Харьков), Евгений Рябоконь («Словацко», Чехия), Максим Цымбалюк («Висла», Польша).

Полузащитники: Владислав Тютюнов, Евгений Гармаш (оба – «Шахтер» Донецк), Артем Угринчук («Рух» Львов), Богдан Попов («Эмполи», Италия).

Нападающие: Иван Андрейко («Динамо» Киев), Назар Бондарь, Иван Денисов (оба – «Рух» Львов), Никита Кривцов («Кельн», Германия), Дмитрий Зудин («Гайдук», Хорватия).

Напомним, Кипр является одним из соперников украинской команды на Евро-2024 (U-17).

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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