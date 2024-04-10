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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
09.04.2024 22:00 – FT 3 : 3
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 01:05 | Обновлено 10 апреля 2024, 01:30
1370
0

Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола

Игра завершилась со счетом 3:3, Андрей вышел в старте королевского клуба

10 апреля 2024, 01:05 | Обновлено 10 апреля 2024, 01:30
1370
0
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:3.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти прокомментировал результат встречи:

«Это была сбалансированная игра, обе команды действительно боролись на пределе возможностей; это была упорная ничья. Пока мы прессинговали их, мы были в очень хорошей форме. Мы очень старались использовать нашу способность: быстро переходить [из обороны – в атаку].

Они забили рано, и, честно говоря, никто не мог ожидать, что они забьют с этого момента. Но мы отреагировали очень хорошо, отлично играли на протяжении 60 минут, но «Сити» забил два неудержимых гола. Я действительно не думаю, что это вообще повлияло на нас или на наш менталитет.

Мы, очевидно, хотели бы воспользоваться хотя бы небольшим преимуществом в ответном матче, но я думаю, что сегодня нам нужно быть довольными многим. Мы выступили очень хорошо, и если повторим это на следующей неделе, то сможем пройти дальше», – сказал Анчелотти.

Видеообзор матча Реал – Манчестер Сити – 3:3

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (Манчестер Сити).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
12’
ГОЛ ! Автогол забил Рубен Диаш (Манчестер Сити).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
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Карло Анчелотти Андрей Лунин Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов пресс-конференция
Источник УЕФА
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