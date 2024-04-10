Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Игра завершилась со счетом 3:3, Андрей вышел в старте королевского клуба
9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:3.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе.
После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти прокомментировал результат встречи:
«Это была сбалансированная игра, обе команды действительно боролись на пределе возможностей; это была упорная ничья. Пока мы прессинговали их, мы были в очень хорошей форме. Мы очень старались использовать нашу способность: быстро переходить [из обороны – в атаку].
Они забили рано, и, честно говоря, никто не мог ожидать, что они забьют с этого момента. Но мы отреагировали очень хорошо, отлично играли на протяжении 60 минут, но «Сити» забил два неудержимых гола. Я действительно не думаю, что это вообще повлияло на нас или на наш менталитет.
Мы, очевидно, хотели бы воспользоваться хотя бы небольшим преимуществом в ответном матче, но я думаю, что сегодня нам нужно быть довольными многим. Мы выступили очень хорошо, и если повторим это на следующей неделе, то сможем пройти дальше», – сказал Анчелотти.
Видеообзор матча Реал – Манчестер Сити – 3:3
События матча
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