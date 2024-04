Стало известно, кто может возглавить Наполи в конце сезона

Коуч «Фиорентины» Винченцо Итальяно попал в список кандидатов на пост главного тренера «Наполи», сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Сейчас неаполитанцев тренирует главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона.

«Фиорентина» в сезоне 2023/24 под руководством Винченцо Итальяно занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 43 очка в 29 матчах чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что в конце этой кампании Винченцо Итальяно покинет «Фиорентину».

Vincenzo #Italiano is in #Napoli’s list as candidate for the coach role for the next season. #transfers