Стало известно, кто может возглавить Наполи в конце сезона
Винченцо Итальяно попал в список кандидатов на должность главного тренера
Коуч «Фиорентины» Винченцо Итальяно попал в список кандидатов на пост главного тренера «Наполи», сообщает итальянский журналист Николо Скира.
Сейчас неаполитанцев тренирует главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона.
«Фиорентина» в сезоне 2023/24 под руководством Винченцо Итальяно занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 43 очка в 29 матчах чемпионата Италии.
Ранее сообщалось, что в конце этой кампании Винченцо Итальяно покинет «Фиорентину».
Vincenzo #Italiano is in #Napoli’s list as candidate for the coach role for the next season. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 7, 2024
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