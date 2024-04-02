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Италия
02 апреля 2024, 14:47 |
236
0

Стало известно, кто может возглавить Наполи в конце сезона

Винченцо Итальяно попал в список кандидатов на должность главного тренера

02 апреля 2024, 14:47 |
236
0
Стало известно, кто может возглавить Наполи в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Итальяно

Коуч «Фиорентины» Винченцо Итальяно попал в список кандидатов на пост главного тренера «Наполи», сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Сейчас неаполитанцев тренирует главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона.

«Фиорентина» в сезоне 2023/24 под руководством Винченцо Итальяно занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 43 очка в 29 матчах чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что в конце этой кампании Винченцо Итальяно покинет «Фиорентину».

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Винченцо Итальяно Фиорентина Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу назначение тренера Николо Скира Франческо Кальцона
Источник Николо Скира
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