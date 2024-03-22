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22 марта 2024, 07:15 | Обновлено 22 марта 2024, 07:16
1146
0

Украина – в шаге от Евро, победы Калининой и Ястремской, контракт Лунина

Главные новости за 21 марта на Sport.ua

22 марта 2024, 07:15 | Обновлено 22 марта 2024, 07:16
1146
0
Украина – в шаге от Евро, победы Калининой и Ястремской, контракт Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 21 марта.

1А. Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Камбэк по ходу очень непростой игры

1Б. У кого 8.7? Стали известны оценки матча Босния и Герцеговина – Украина
Лучшим игроком поединка был признан Роман Яремчук

1В. Джокер сборной. Назван Лев матча украинской команды в игре против Боснии
Лучшим признан Роман Яремчук

1Г. Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор полуфинального поединка плей-офф Евро-2024

2А. С хет-триком! Исландия разбила Израиль и вышла в финал плей-офф Евро-2024
Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу викингов

2Б. Национальные команды Польши и Уэльса разыграют путевку на Евро-2024
Состоялись полуфинальные поединки плей-офф отбора на чемпионат Европы

2В. Греция уничтожила Казахстан в полуфинале плей-офф Евро и вышла на Грузию
Игра завершилась со счетом 5:0

2Г. Гочолеишвили и Ко рвутся на Евро-2024. Грузия вышла в финал отбора
Грузинская сборная в полуфинальном матче переиграла Люксембург

2Д. Итоги дня Евро-2024. Украина сыграет с Исландией в финале квалификации
Путевки на Евро-2024 также разыграют: Уэльс – Польша, Грузия – Греция

3А. Безумный камбек! Калинина выбила экс-первую ракетку из супертурнира в США
Ангелина обыграла Каролин Возняцки в трех сетах на соревнованиях в Майами

3Б. Шансом не воспользовалась. Цуренко вылетела из престижного турнира в Майами
Леся проиграла Грет Миннен в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в США

3В. Ястремская успешно стартовала на турнире в Майами, впервые обыграв Сэвилл
Даяна в непростом поединке переиграла Дарью в 1/32 финала турнира WTA 1000 в США

4. Мощный прогресс Лунина. Обновлены цены на украинских игроков Ла Лиги
Все четыре украинских футболиста испанского чемпионата выросли в цене

5А. Реал подготовил новый контракт для Лунина
Мадридский клуб планирует продлить соглашение с украинцем

5Б. Источник: Лунин не хочет уходить из Реала, ждет конкретику от клуба
Готов и дальше бороться за статус первого номера

6. Претендент на титул АПЛ может подписать Забарного
Илья имеет шансы продолжить карьеру в «Ливерпуле»

7. Марусяк – пятый в квалификации в Планице с новым рекордом Украины
Украинец прыгнул на 228,5 метра

8А. NAVI cтартовали с тяжелой победы на турнире PGL Major Copenhagen
Украинская команда сумела дожать монгольскую организацию

8Б. NAVI совершили камбэк и добыли вторую победу на PGL Major Copenhagen
Украинская команда успешно показала себя в решающих раундах

9А. Стартовала финальная серия плей-офф. Сокол переиграл Кременчуг
Киевляне начали с победы

9Б. Украина узнала соперников в квалификации Евро-2026 по гандболу
Состоялась жеребьевка квалификационного этапа

10А. Сергей РЕБРОВ: «Я сказал Яремчуку, чтобы он забил гол»
Наставник сборной Украины прокомментировал победу над боснийцами

10Б. Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
Наставник Боснии и Герцеговины прокомментировал поражение в матче с Украиной (1:2)

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Источник Sport.ua
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