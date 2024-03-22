Украина – в шаге от Евро, победы Калининой и Ястремской, контракт Лунина

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 21 марта.

1А. Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину

Камбэк по ходу очень непростой игры

1Б. У кого 8.7? Стали известны оценки матча Босния и Герцеговина – Украина

Лучшим игроком поединка был признан Роман Яремчук

1В. Джокер сборной. Назван Лев матча украинской команды в игре против Боснии

Лучшим признан Роман Яремчук

1Г. Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального поединка плей-офф Евро-2024

2А. С хет-триком! Исландия разбила Израиль и вышла в финал плей-офф Евро-2024

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу викингов

2Б. Национальные команды Польши и Уэльса разыграют путевку на Евро-2024

Состоялись полуфинальные поединки плей-офф отбора на чемпионат Европы

2В. Греция уничтожила Казахстан в полуфинале плей-офф Евро и вышла на Грузию

Игра завершилась со счетом 5:0

2Г. Гочолеишвили и Ко рвутся на Евро-2024. Грузия вышла в финал отбора

Грузинская сборная в полуфинальном матче переиграла Люксембург

2Д. Итоги дня Евро-2024. Украина сыграет с Исландией в финале квалификации

Путевки на Евро-2024 также разыграют: Уэльс – Польша, Грузия – Греция

3А. Безумный камбек! Калинина выбила экс-первую ракетку из супертурнира в США

Ангелина обыграла Каролин Возняцки в трех сетах на соревнованиях в Майами

3Б. Шансом не воспользовалась. Цуренко вылетела из престижного турнира в Майами

Леся проиграла Грет Миннен в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в США

3В. Ястремская успешно стартовала на турнире в Майами, впервые обыграв Сэвилл

Даяна в непростом поединке переиграла Дарью в 1/32 финала турнира WTA 1000 в США

4. Мощный прогресс Лунина. Обновлены цены на украинских игроков Ла Лиги

Все четыре украинских футболиста испанского чемпионата выросли в цене

5А. Реал подготовил новый контракт для Лунина

Мадридский клуб планирует продлить соглашение с украинцем

5Б. Источник: Лунин не хочет уходить из Реала, ждет конкретику от клуба

Готов и дальше бороться за статус первого номера

6. Претендент на титул АПЛ может подписать Забарного

Илья имеет шансы продолжить карьеру в «Ливерпуле»

7. Марусяк – пятый в квалификации в Планице с новым рекордом Украины

Украинец прыгнул на 228,5 метра

8А. NAVI cтартовали с тяжелой победы на турнире PGL Major Copenhagen

Украинская команда сумела дожать монгольскую организацию

8Б. NAVI совершили камбэк и добыли вторую победу на PGL Major Copenhagen

Украинская команда успешно показала себя в решающих раундах

9А. Стартовала финальная серия плей-офф. Сокол переиграл Кременчуг

Киевляне начали с победы

9Б. Украина узнала соперников в квалификации Евро-2026 по гандболу

Состоялась жеребьевка квалификационного этапа

10А. Сергей РЕБРОВ: «Я сказал Яремчуку, чтобы он забил гол»

Наставник сборной Украины прокомментировал победу над боснийцами

10Б. Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»

Наставник Боснии и Герцеговины прокомментировал поражение в матче с Украиной (1:2)