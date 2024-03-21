Итоги дня Евро-2024. Украина сыграет с Исландией в финале квалификации

По итогам полуфинальных матчей определились финальные пары плей-оф квалификации Евро-2024.

Обыграв Боснию со счетом 2:1, Украина сыграет с Исландией в финале квалификации.

Решающий матч за путевку на Евро-2024 состоится 26 марта в 21:45 в польском Вроцлаве.

Квалификация Евро-2024

Полуфиналы плей-офф, 21 марта

Путь A

21:45. Польша – Эстония – 5:1

– Эстония – 5:1 21:45. Уэльс – Финляндия – 4:1

Путь B

21:45. Босния и Герцеговина – Украина – 1:2

– 1:2 21:45. Израиль – Исландия – 1:4

Путь C

19:00. Грузия – Люксембург – 2:0

– Люксембург – 2:0 21:45. Греция – Казахстан – 5:0

Финальные пары плей-офф, 26 марта