Чемпионат Европы21 марта 2024, 23:59 | Обновлено 22 марта 2024, 00:24
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7
Итоги дня Евро-2024. Украина сыграет с Исландией в финале квалификации
Путевки на Евро-2024 также разыграют: Уэльс – Польша, Грузия – Греция
21 марта 2024, 23:59 | Обновлено 22 марта 2024, 00:24
6598
7
По итогам полуфинальных матчей определились финальные пары плей-оф квалификации Евро-2024.
Обыграв Боснию со счетом 2:1, Украина сыграет с Исландией в финале квалификации.
Решающий матч за путевку на Евро-2024 состоится 26 марта в 21:45 в польском Вроцлаве.
Квалификация Евро-2024
Полуфиналы плей-офф, 21 марта
Путь A
- 21:45. Польша – Эстония – 5:1
- 21:45. Уэльс – Финляндия – 4:1
Путь B
- 21:45. Босния и Герцеговина – Украина – 1:2
- 21:45. Израиль – Исландия – 1:4
Путь C
- 19:00. Грузия – Люксембург – 2:0
- 21:45. Греция – Казахстан – 5:0
Финальные пары плей-офф, 26 марта
- Путь A. Уэльс – Польша
- Путь B. Украина – Исландия
- Путь С. Грузия – Греция
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Комментарии 7
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В любом случае с грецией или уэльсом бвло бы тяжелее
неплохие итоги при любой раскладе для финалистов
Взагалі без сюрпризів. Перемогли саме ті, хто і повинен був
Показать Скрыть 2 ответа
Циганок буде ?
В Исландии, по сути, только 3 игрока уровня топ 5 чемпионатов, но которые молодые и на пике формы, восходящие звезды. У Боснии таких было 7-8 игроков.
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