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Чемпионат Европы
21 марта 2024, 23:59 | Обновлено 22 марта 2024, 00:24
6598
7

Итоги дня Евро-2024. Украина сыграет с Исландией в финале квалификации

Путевки на Евро-2024 также разыграют: Уэльс – Польша, Грузия – Греция

21 марта 2024, 23:59 | Обновлено 22 марта 2024, 00:24
6598
7
Итоги дня Евро-2024. Украина сыграет с Исландией в финале квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам полуфинальных матчей определились финальные пары плей-оф квалификации Евро-2024.

Обыграв Боснию со счетом 2:1, Украина сыграет с Исландией в финале квалификации.

Решающий матч за путевку на Евро-2024 состоится 26 марта в 21:45 в польском Вроцлаве.

Квалификация Евро-2024

Полуфиналы плей-офф, 21 марта

Путь A

  • 21:45. Польша – Эстония – 5:1
  • 21:45. Уэльс – Финляндия – 4:1

Путь B

  • 21:45. Босния и Герцеговина – Украина – 1:2
  • 21:45. Израиль – Исландия – 1:4

Путь C

  • 19:00. Грузия – Люксембург – 2:0
  • 21:45. Греция – Казахстан – 5:0

Финальные пары плей-офф, 26 марта

  • Путь A. Уэльс – Польша
  • Путь B. Украина – Исландия
  • Путь С. Грузия – Греция

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Alex196
В любом случае с грецией или уэльсом бвло бы тяжелее
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+3
T-800
неплохие итоги при любой раскладе для финалистов 
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+2
Avaksi
Взагалі без сюрпризів. Перемогли саме ті, хто і повинен був
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0
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Alex196
Циганок буде ?
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0
OKs100
В Исландии, по сути, только 3 игрока уровня топ 5 чемпионатов, но которые молодые и на пике формы, восходящие звезды. У Боснии таких было 7-8 игроков.
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-2
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