У кого 8.7? Стали известны оценки матча Босния и Герцеговина – Украина

21 марта прошел полуфинальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встретились сборные Боснии и Герцеговины и Украины. Украинская команда вырвала волевую победу со счетом 2:1.

Статический портал SofaScore оценил футболистов, принявших участие в этом матче. Наивысшую оценку получил нападающий сборной Украины Роман Яремчук, который вышел на поле на 81-й минуте. Сначала Яремчук сравнял счет, а затем отдал передачу на Артема Довбика, вырвавшего победу для украинцев. За свою игру Роман получил оценку 8.7 баллов.

Автор победного гола Артем Довбик получил оценку 7.1 балла. Отметили также выступление и полузащитника Георгия Судакова – 7.4.

У Боснии и Герцеговины самую высокую оценку за матч получил Эрмедин Демирович – 7.4.

Оценки матча Босния и Герцеговина – Украина от SofaScore