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Украина. Премьер лига
22 марта 2024, 00:21 | Обновлено 22 марта 2024, 00:25
1923
0

Джокер сборной. Назван Лев матча украинской команды в игре против Боснии

Лучшим признан Роман Яремчук

22 марта 2024, 00:21 | Обновлено 22 марта 2024, 00:25
1923
0
Джокер сборной. Назван Лев матча украинской команды в игре против Боснии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

21 марта прошел полуфинальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встретились сборные Боснии и Герцеговины и Украины. Украинская команда вырвала волевую победу со счетом 2:1.

После завершения встречи болельщики выбрали «Льва матча». Этот приз получил нападающий сборной Украины Роман Яремчук, который вышел на поле на 85-й минуте и перевернул ход встречи. Сначала Яремчук сравнял счет, а затем отдал передачу на Артема Довбика, вырвавшего победу для украинцев.

Уже 26 марта сборная Украины в поединке с Исландией разыграет во Вроцлаве путевку на Евро-2024.

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Источник Sport.ua
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