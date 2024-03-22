Джокер сборной. Назван Лев матча украинской команды в игре против Боснии

21 марта прошел полуфинальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встретились сборные Боснии и Герцеговины и Украины. Украинская команда вырвала волевую победу со счетом 2:1.

После завершения встречи болельщики выбрали «Льва матча». Этот приз получил нападающий сборной Украины Роман Яремчук, который вышел на поле на 85-й минуте и перевернул ход встречи. Сначала Яремчук сравнял счет, а затем отдал передачу на Артема Довбика, вырвавшего победу для украинцев.

Уже 26 марта сборная Украины в поединке с Исландией разыграет во Вроцлаве путевку на Евро-2024.