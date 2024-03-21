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Испания
21 марта 2024, 13:09 |
1313
2

Реал подготовил новый контракт для Лунина

Мадридский клуб планирует продлить соглашение с украинцем

21 марта 2024, 13:09 |
1313
2
Реал подготовил новый контракт для Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Реал» подготовил новое соглашение для Андрея Лунина. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Нынешний контракт 25-летнего украинца с мадридским клубом рассчитан до июня 2025 года. «Реал» хочет, чтобы Лунин остался в Мадриде.

Теперь все зависит от решения украинца. «Реал», ожидая возвращения Тибо Куртуа, доверяет Лунину.

Отметим также, что Куртуа получил еще одну травму и в этом сезоне больше не выйдет на поле.

Андрей Лунин в нынешнем сезоне сыграл 17 матчей в Ла Лиге, в которых пропустил 11 мячей. На его счету 9 сухих матчей.

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Андрей Лунин Реал Мадрид
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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fifa2020
Кожна друга новина про Луніна, не надоїло? Треба видаляти сайт з закладок... Реал підготовив луніну.... а як же лунін... лунін, лунін і лунін, а як же лунін? Кожен день Реал готує йому новий контракт...  В нас один Лунін? Він не факт що буде грати за збірну в плей-офф, а розмов як про Мессі, від якого залежить вся збірна!
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