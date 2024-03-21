Реал подготовил новый контракт для Лунина
Мадридский клуб планирует продлить соглашение с украинцем
«Реал» подготовил новое соглашение для Андрея Лунина. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Нынешний контракт 25-летнего украинца с мадридским клубом рассчитан до июня 2025 года. «Реал» хочет, чтобы Лунин остался в Мадриде.
Теперь все зависит от решения украинца. «Реал», ожидая возвращения Тибо Куртуа, доверяет Лунину.
Отметим также, что Куртуа получил еще одну травму и в этом сезоне больше не выйдет на поле.
Андрей Лунин в нынешнем сезоне сыграл 17 матчей в Ла Лиге, в которых пропустил 11 мячей. На его счету 9 сухих матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Француз высказался о соотечественнике Антуане Гризманне
Косплей на Евгения получился не таким смешным, но все равно вышло забавно