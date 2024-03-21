В четверг, 21 марта, состоялся один из полуфинальных матчей плей-офф отбора на Евро-2024, в котором отношения выяснили сборные Грузии и Люксембурга.

В поединке со счетом 2:0 победила грузинская команда. Автором победного дубля для сборной Грузии стал нападающий немецкого клуба «Карлсруэ» Буду Зивзивадзе.

Выиграв, сборная Грузии вышла в финал плей-офф, где разыграет путевку в Германию в матче с победителем второй полуфинальной пары Греция – Казахстан.

В заявке грузинской сборной на игру с Люксембургом был игрок донецкого «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили. Однако на поле он так и не появился.

За команду Люксембурга сыграли экс-нападающий «Динамо» Жерсон Родригеш и хавбек ЛНЗ Оливье Тилль

Плей-офф отбора на Евро-2024. Полуфинал

Грузия – Люксембург – 2:0

Голы: Зивзивадзе, 41, 64.