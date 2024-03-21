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Евро
Грузия
21.03.2024 19:00 – FT 2 : 0
Люксембург
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21 марта 2024, 20:55 | Обновлено 21 марта 2024, 21:03
1946
2

Гочолеишвили и Ко рвутся на Евро-2024. Грузия вышла в финал отбора

Грузинская сборная в полуфинальном матче переиграла Люксембург

21 марта 2024, 20:55 | Обновлено 21 марта 2024, 21:03
1946
2
Гочолеишвили и Ко рвутся на Евро-2024. Грузия вышла в финал отбора
Getty Images/Global Images Ukraine. Буду Зивзивадзе

В четверг, 21 марта, состоялся один из полуфинальных матчей плей-офф отбора на Евро-2024, в котором отношения выяснили сборные Грузии и Люксембурга.

В поединке со счетом 2:0 победила грузинская команда. Автором победного дубля для сборной Грузии стал нападающий немецкого клуба «Карлсруэ» Буду Зивзивадзе.

Выиграв, сборная Грузии вышла в финал плей-офф, где разыграет путевку в Германию в матче с победителем второй полуфинальной пары Греция – Казахстан.

В заявке грузинской сборной на игру с Люксембургом был игрок донецкого «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили. Однако на поле он так и не появился.

За команду Люксембурга сыграли экс-нападающий «Динамо» Жерсон Родригеш и хавбек ЛНЗ Оливье Тилль

Плей-офф отбора на Евро-2024. Полуфинал

Грузия – Люксембург – 2:0

Голы: Зивзивадзе, 41, 64.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashko57
Хоть и болел за грузинов,  но такое гнилое судейство все испортило. Спортивный принцип стал уходить в небытие, все творят судьи, причем зачастую неадекватные.
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Max-Morlock
Они не пройдут даже дома победителя пары Греция - Казахстан.
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