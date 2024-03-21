Гочолеишвили и Ко рвутся на Евро-2024. Грузия вышла в финал отбора
Грузинская сборная в полуфинальном матче переиграла Люксембург
В четверг, 21 марта, состоялся один из полуфинальных матчей плей-офф отбора на Евро-2024, в котором отношения выяснили сборные Грузии и Люксембурга.
В поединке со счетом 2:0 победила грузинская команда. Автором победного дубля для сборной Грузии стал нападающий немецкого клуба «Карлсруэ» Буду Зивзивадзе.
Выиграв, сборная Грузии вышла в финал плей-офф, где разыграет путевку в Германию в матче с победителем второй полуфинальной пары Греция – Казахстан.
В заявке грузинской сборной на игру с Люксембургом был игрок донецкого «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили. Однако на поле он так и не появился.
За команду Люксембурга сыграли экс-нападающий «Динамо» Жерсон Родригеш и хавбек ЛНЗ Оливье Тилль
Плей-офф отбора на Евро-2024. Полуфинал
Грузия – Люксембург – 2:0
Голы: Зивзивадзе, 41, 64.
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