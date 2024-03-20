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Чемпионат Европы20 марта 2024, 12:06 | Обновлено 20 марта 2024, 12:26
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Грузия – Люксембург. Плей-офф отбора на Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE
Поединок начнется в 19:00
20 марта 2024, 12:06 | Обновлено 20 марта 2024, 12:26
133
0
В четверг, 21 сентября, состоится полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024.
Национальная сборная Грузии примет команду Люксембурга.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Динамо Арена имени Бориса Пайчадзе» в Тбилиси. Начало встречи запланировано в 19:00.
Победитель этого матча в финале плей-офф будет играть с победителем пары Греция – Казахстан.
Грузия – Люксембург. Плей-офф отбора на Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE
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