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Евро
Грузия
21.03.2024 19:00 - : -
Люксембург
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Чемпионат Европы
20 марта 2024, 12:06 | Обновлено 20 марта 2024, 12:26
133
0

Грузия – Люксембург. Плей-офф отбора на Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE

Поединок начнется в 19:00

20 марта 2024, 12:06 | Обновлено 20 марта 2024, 12:26
133
0
Грузия – Люксембург. Плей-офф отбора на Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Грузии

В четверг, 21 сентября, состоится полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024.

Национальная сборная Грузии примет команду Люксембурга.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Динамо Арена имени Бориса Пайчадзе» в Тбилиси. Начало встречи запланировано в 19:00.

Победитель этого матча в финале плей-офф будет играть с победителем пары Греция – Казахстан.

Грузия – Люксембург. Плей-офф отбора на Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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