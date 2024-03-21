21 марта на «Борис Пайчадзе Динамо Арена» пройдет матч раунда 1/2 финала плей-офф за выход на Евро, в котором сборная Грузии встретится со сборной Люксембурга. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Грузия – Люксембург

Грузия

Команда никогда не пробивалась ни на один турнир. И в этот отбор Хвича и компания были на жеребьевке только в 4-й корзины. В итоге получилось выиграть только у аутсайдера, Кипра, остальными соперниками набрав только 2 очка. Не удивительно, что даже Норвегии не получилось навязать борьбу, не говоря уже о паре лидеров группы, Испании и Шотландии. Но при этом сейчас помогает успешная игра в крайнем цикле Лиги Наций, где было 5 побед и 16 очков. Но это было на уровне дивизиона С, с относительно слабыми противниками, Болгарией, Северной Македонией и Гибралтаром. Впрочем, по правилам этого пути, сейчас тоже нужно играть далеко не с грандами, и главное сейчас выжать максимум из представившейся возможности.

Люксембург

Сборная представляет небольшое, пусть и благополучное государство. Долгое время красные львы рассматривались как типичные аутсайдеры, которых даже в Европе хватает. Но при нынешнем наставнике, Люке Хольце, это начало меняться. В рамках отбора команда набрала довольно весомые 17 очков в 10 поединках, уверенно опередив и Боснию, и Исландию, не говоря уже о Лихтенштейне. Но при этом отстали не только от Португалии, но и Словакии, от которой отстали на 5 баллов. Благо, что есть Лига Наций. Там в прошлом туре закончили вторыми в своем квартете, но победитель, Турция, прошла на Евро напрямую. Так что шанс делегировали Жерсону Родригесу и компании, и тут шансы будут достаточно высоки.

Статистика личных встреч

До этого было 3 поединка, неизменно товарищеского формата. И в них были все варианты завершения поединка: по одной победе каждой из сторон и ничья.

Прогноз

GGBET считает явным фаворитом крестоносцев, которые играют дома. Но у Люксембурга сейчас пик формы, так что ставим на то, что гости не проиграют здесь в основное время (коэффициент - 1,87).