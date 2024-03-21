В полуфинальном матче квалификации чемпионата Европы 2024 Грузия обыграла Люксембург (2:0).

Дубль в поединке в Тбилиси оформил Буду Зивзивадзе, нападающий немецкого клуба Карлсруэ.

Форвард Динамо Жерсон Родригес, играющий за Слован Братислава на правах аренды, забил гол для Люксембурга, но его не засчитали. Судья после просмотра VAR показал Шано красную карточку.

У Грузии на замены вышли экс-форвард Динамо Георгий Цитаишвили и бывший хавбек Днепра и Кривбасса Джаба Канкава.

Нападающий Шахтера Гиорги Гочолейшвили весь матч оставался в резерве у хозяев поля. У гостей на замену вышел Оливье Тилль, хавбек ЛНЗ Черкассы.

В финальном матче плей-офф команда Грузии сыграет с победителем встречи между Грецией и Казахстаном.

Квалификация Евро-2024

Путь C, полуфинал. 21 марта, Тбилиси

Грузия – Люксембург – 2:0

Голы: Зивзивадзе, 40, 63

Удаление: Шано, 58 (Люксембург)

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