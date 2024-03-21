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Евро
Грузия
21.03.2024 19:00 – FT 2 : 0
Люксембург
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Чемпионат Европы
21 марта 2024, 22:15 | Обновлено 21 марта 2024, 22:18
487
0

Грузия – Люксембург – 2:0. Сыграли Цитаишвили и Канкава. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор полуфинального поединка плей-офф Евро-2024

21 марта 2024, 22:15 | Обновлено 21 марта 2024, 22:18
487
0
Грузия – Люксембург – 2:0. Сыграли Цитаишвили и Канкава. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинальном матче квалификации чемпионата Европы 2024 Грузия обыграла Люксембург (2:0).

Дубль в поединке в Тбилиси оформил Буду Зивзивадзе, нападающий немецкого клуба Карлсруэ.

Форвард Динамо Жерсон Родригес, играющий за Слован Братислава на правах аренды, забил гол для Люксембурга, но его не засчитали. Судья после просмотра VAR показал Шано красную карточку.

У Грузии на замены вышли экс-форвард Динамо Георгий Цитаишвили и бывший хавбек Днепра и Кривбасса Джаба Канкава.

Нападающий Шахтера Гиорги Гочолейшвили весь матч оставался в резерве у хозяев поля. У гостей на замену вышел Оливье Тилль, хавбек ЛНЗ Черкассы.

В финальном матче плей-офф команда Грузии сыграет с победителем встречи между Грецией и Казахстаном.

Квалификация Евро-2024

Путь C, полуфинал. 21 марта, Тбилиси

Грузия – Люксембург – 2:0

Голы: Зивзивадзе, 40, 63

Удаление: Шано, 58 (Люксембург)

Видео голов и обзор матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Буду Зивзивадзе (Грузия).
58’
Максим Шано (Люксембург) получает красную карточку.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Буду Зивзивадзе (Грузия).
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Источник Sport.ua
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