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Евро
Греция
21.03.2024 21:45 – FT 5 : 0
Казахстан
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Чемпионат Европы
21 марта 2024, 23:58 | Обновлено 22 марта 2024, 00:05
1067
0

Греция уничтожила Казахстан в полуфинале плей-офф Евро и вышла на Грузию

Игра завершилась со счетом 5:0

21 марта 2024, 23:58 | Обновлено 22 марта 2024, 00:05
1067
0
Греция уничтожила Казахстан в полуфинале плей-офф Евро и вышла на Грузию
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Греции и Казахстана. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Голами у греков отличились Анастасиос Бакасетас (9), Димитриос Пелкас (15), Фотис Иоаннидис (37), Димитриос Курбелис (40). На 85-й мяч в свои ворота отправил защитника гостей Александр Марочкин.

В финале квалификации чемпионата Европы Греция сыграет против Грузии, которая в своем полуфинальном матче выбила Люксембург (2:0).

Евро-2024. Плей-офф. 21 марта

Греция – Казахстан – 5:0

Голы: Бакасетас, 9, Пелкас, 15, Иоаннидис, 37, Курбелис, 40, Марочкин, 85 (автогол)

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Источник Sport.ua
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