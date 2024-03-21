Греция уничтожила Казахстан в полуфинале плей-офф Евро и вышла на Грузию
Игра завершилась со счетом 5:0
21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Греции и Казахстана. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.
Голами у греков отличились Анастасиос Бакасетас (9), Димитриос Пелкас (15), Фотис Иоаннидис (37), Димитриос Курбелис (40). На 85-й мяч в свои ворота отправил защитника гостей Александр Марочкин.
В финале квалификации чемпионата Европы Греция сыграет против Грузии, которая в своем полуфинальном матче выбила Люксембург (2:0).
Евро-2024. Плей-офф. 21 марта
Греция – Казахстан – 5:0
Голы: Бакасетас, 9, Пелкас, 15, Иоаннидис, 37, Курбелис, 40, Марочкин, 85 (автогол)
🇬🇷 Into the play-off final!#EURO2024 pic.twitter.com/38sQDZhXbz— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 21, 2024
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