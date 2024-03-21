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Евро
Греция
21.03.2024 21:45 - : -
Казахстан
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21 марта 2024, 03:51 | Обновлено 21 марта 2024, 03:53
68
0

Греция – Казахстан. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф Евро-2024

Поединок состоится 21 марта в 21:45 по Киеву

21 марта 2024, 03:51 | Обновлено 21 марта 2024, 03:53
68
0
Греция – Казахстан. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта на «ОРАР Арена» пройдет матч раунда 1/2 финала плей-офф за выход на Евро, в котором сборная Греции встретится со сборной Казахстана. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Греция

Команда имеет в своей истории даже сенсационную победу на Евро - кстати, в этом году у легендарного успеха Реехагеля 20-летний юбилей. Потом был удачный отрезок, когда эллины ездили практически на все турниры кряду, вплоть до выхода в 1/8 финала в 2014-м году на чемпионате мира. А потом как отрезало, и при разных наставниках были провалы. Изменил все Гус Пойет. Известный в прошлом уругвайский полузащитник выиграл квартет в дивизионе С Лиги Наций в прошлом году, а в евроотборе греки изначально не имели шансов, получив в соперники Францию и Нидерланды. Зато Ирландию опередили в гонке за третье место уверенно, набрав 13 очков за 8 матчей, тогда как соперник свои 6 взял с Гибралтаром. Так что место в плей-офф для греков вполне по делу.

Казахстан

Сборная могла бы добиваться чего-то ощутимого, если бы осталась в Азии. Но после переезда под крыло УЕФА ястребы ожидаемо стали аутсайдером, хотя и неприятным. Для любого далекий перелет на восток становился немалым испытанием. Но каких-то успехов долго не было, и только при Магомеде Адиеве вдруг прорвало. Сначала команда удивила всех, выиграв четырежды и набрав 13 очков в 6 матчах Лиги Наций, выиграв свою группу в дивизионе С. А потом казахи серьезно претендовали на прямой выход на Евро, правда, в итоге отстав и от Дании, и от Словении. Но 6 побед в 10 матчах цикла, безусловно, стали выходом на новый уровень - но получилось ли его сохранить и на этот год?

Статистика личных встреч

Стороны играли в рамках отбора на чемпионат мира-2006. И тогда греки оказались лучше и дома, и на выезде. А потом, в 2006-м, обыграли их 2-0 и в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы очень уж уверенно указывают на эллинов как на победителя. На этом можно сыграть, поставив, что ястребы обыграют прагматичных хозяев при форе +1,5 гола(коэффициент - 1,6).

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Источник Sport.ua
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