Чемпионат Европы20 марта 2024, 12:26 |
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Греция – Казахстан. Плей-офф отбора на Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE
Поединок начнется в 21:45
20 марта 2024, 12:26 |
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В четверг, 21 сентября, состоится полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024.
Национальная сборная Греции примет команду Казахстана.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах. Начало встречи запланировано в 21:45.
Победитель этого матча в финале плей-офф будет играть с победителем пары Грузия – Люксембург.
Греция – Казахстан. Плей-офф отбора на Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE
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