Греция – Казахстан – 5:0. Уничтожение от эллинов. Видео голов и обзор матча
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21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Греции и Казахстана. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.
Голами у греков отличились Анастасиос Бакасетас (9), Димитриос Пелкас (15), Фотис Иоаннидис (37), Димитриос Курбелис (40). На 85-й мяч в свои ворота отправил защитник гостей Александр Марочкин.
Евро-2024. Плей-офф. 21 марта
Греция – Казахстан – 5:0
Голы: Бакасетас, 9, Пелкас, 15, Иоаннидис, 37, Курбелис, 40, Марочкин, 85 (автогол)
Видео голов и обзор матча:
События матча
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