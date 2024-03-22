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Евро
Греция
21.03.2024 21:45 – FT 5 : 0
Казахстан
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Чемпионат Европы
22 марта 2024, 02:18 |
244
0

Греция – Казахстан – 5:0. Уничтожение от эллинов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча плей-офф Евро-2024

22 марта 2024, 02:18 |
244
0
Греция – Казахстан – 5:0. Уничтожение от эллинов. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Греции и Казахстана. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Голами у греков отличились Анастасиос Бакасетас (9), Димитриос Пелкас (15), Фотис Иоаннидис (37), Димитриос Курбелис (40). На 85-й мяч в свои ворота отправил защитник гостей Александр Марочкин.

Евро-2024. Плей-офф. 21 марта

Греция – Казахстан – 5:0

Голы: Бакасетас, 9, Пелкас, 15, Иоаннидис, 37, Курбелис, 40, Марочкин, 85 (автогол)

Видео голов и обзор матча:

События матча

87’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Еркин Тапалов (Казахстан).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Димитрис Курбелис (Греция).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Фотис Иоаннидис (Греция).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Димитриос Пелкас (Греция).
9’
ГОЛ ! С пенальти забил Тасос Бакасетас (Греция).
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Источник Sport.ua
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