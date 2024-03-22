21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Греции и Казахстана. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Голами у греков отличились Анастасиос Бакасетас (9), Димитриос Пелкас (15), Фотис Иоаннидис (37), Димитриос Курбелис (40). На 85-й мяч в свои ворота отправил защитник гостей Александр Марочкин.

Евро-2024. Плей-офф. 21 марта

Греция – Казахстан – 5:0

Голы: Бакасетас, 9, Пелкас, 15, Иоаннидис, 37, Курбелис, 40, Марочкин, 85 (автогол)

Видео голов и обзор матча: