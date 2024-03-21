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  4. Источник: Лунин не хочет уходить из Реала, ждет конкретику от клуба
Испания
21 марта 2024, 16:50 |
1019
0

Источник: Лунин не хочет уходить из Реала, ждет конкретику от клуба

Готов и дальше бороться за статус первого номера

21 марта 2024, 16:50 |
1019
0
Источник: Лунин не хочет уходить из Реала, ждет конкретику от клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации The Athletic, украинский вратарь Андрей Лунин не хочет уходить из «Реала» и готов в следующем сезоне бороться с Тибо Куртуа за статус первого номера.

Сообщается, что между мадридцами и игроком уже стартовали предварительные переговоры, но Лунин ждет конкретики от клуба, чтобы принять окончательное решение.

«Реал» в свою очередь намерен решить вопрос до того, как Лунин этим летом войдет в последний год своего нынешнего контракта.

Ожидается, что Лунин до конца нынешнего сезона останется основным вратарем команды из-за новое травмы Куртуа.

В текущем сезоне вратарь сборной Украины уже имеет рекордные для себя цифры в Мадриде: 23 матча, в том числе 10 без пропущенных голов.

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Реал Мадрид Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник The Athletic
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