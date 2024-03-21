Источник: Лунин не хочет уходить из Реала, ждет конкретику от клуба
Готов и дальше бороться за статус первого номера
По информации The Athletic, украинский вратарь Андрей Лунин не хочет уходить из «Реала» и готов в следующем сезоне бороться с Тибо Куртуа за статус первого номера.
Сообщается, что между мадридцами и игроком уже стартовали предварительные переговоры, но Лунин ждет конкретики от клуба, чтобы принять окончательное решение.
«Реал» в свою очередь намерен решить вопрос до того, как Лунин этим летом войдет в последний год своего нынешнего контракта.
Ожидается, что Лунин до конца нынешнего сезона останется основным вратарем команды из-за новое травмы Куртуа.
В текущем сезоне вратарь сборной Украины уже имеет рекордные для себя цифры в Мадриде: 23 матча, в том числе 10 без пропущенных голов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Во Франции на Олимпиаде-2024 будут играть 16 сборных
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует матч квалификации чемпионата Европы