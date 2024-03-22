Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
Наставник Боснии и Герцеговины прокомментировал поражение в матче с Украиной (1:2)
21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».
После завершения встречи главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич провел пресс-конференцию:
«85 минут игры были такими, что мне и желать большего не приходилось. Жаль ребят... У соперника не было и полумоментов, а это значит, что мы хорошо выполняли свою работу.
На поражениях учатся и команда поняла, что может сделать гораздо больше, чем за предыдущие шесть месяцев и раньше. Я испытываю определенное удовольствие от того, что Босния и Герцеговина показала, что может играть против более сильных оппонентов. Это уровень Евро, но его оказалось мало», – сказал Милошевич.
Видеообзор матча Босния и Герцеговина – Украина – 1:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Леся проиграла Грет Миннен в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в США
Лучшим игроком поединка был признан Роман Яремчук