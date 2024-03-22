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  4. Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 01:32 |
2068
3

Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»

Наставник Боснии и Герцеговины прокомментировал поражение в матче с Украиной (1:2)

22 марта 2024, 01:32 |
2068
3
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
nfsbih.ba. Саво Милошевич

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

После завершения встречи главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич провел пресс-конференцию:

«85 минут игры были такими, что мне и желать большего не приходилось. Жаль ребят... У соперника не было и полумоментов, а это значит, что мы хорошо выполняли свою работу.

На поражениях учатся и команда поняла, что может сделать гораздо больше, чем за предыдущие шесть месяцев и раньше. Я испытываю определенное удовольствие от того, что Босния и Герцеговина показала, что может играть против более сильных оппонентов. Это уровень Евро, но его оказалось мало», – сказал Милошевич.

Видеообзор матча Босния и Герцеговина – Украина – 1:2

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Octopus
В общем, обтекай Саво!
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+3
mastorent
иди паси гусей. ублюдок сербский
Ответить
+1
Volodymyr Shevchenko
Лайк) хай ноет
Ответить
0
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