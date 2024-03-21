Претендент на титул АПЛ может подписать Забарного

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный может стать игроком «Ливерпуля».

Дело в том, что «красные» переманили технического директора «Борнмута» Ричарда Хьюза на должность спортивного директора клуба. Его первоочередной задачей станет поиск замены Юргену Клоппу, который покинет команду по завершении сезона.

Но и трансферную кампанию никто не отменял. Хьюз известен тем, что подписывает большинство игроков с расчетом на то, чтобы в будущем продать их с выгодой в более богатые клубы.

Одной из трансферных целей Хьюза источник называет Забарного. 21-летний украинец в этом сезоне сыграл 33 матча за «Борнмут». По данным CIES Football Observatory, сейчас стоимость игрока сборной Украины составляет около 40 миллионов евро, и его ценник будет только расти.

Отметим, что контракт Забарного с «вишнями» рассчитан до лета 2028 года. «Борнмут» купил его у «Динамо» за 22,7 млн евро в январе 2023 года.

«Ливерпуль» в текущем сещоне активно борется за чемпионство. За 10 туров до завершения чемпионата команда имеет равное количество очков с «Арсеналом», но уступает по дополнительнім показатлям. На один пункт меньше имеет «Манчестер Сити».